Poplatok za cirkevný sobáš sa ruší

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Administratívny poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur sa ruší. Poslanci totiž 102 hlasmi odobrili zmenu, ktorú presadil vo výbore poslanec Jozef Buček (Smer-SD). Zákon o správnych poplatkoch navrhol zmeniť cez vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý parlament schválil.So zmenou súhlasil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý je predkladateľom vládnej novely a na zrušení poplatku sa dohodol na stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcií v Bratislave. Pred poslancami minister priznal, že došlo k chybe v zákone, pričom poplatok na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) presadil podpredseda vlády SR pre informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Nápravu cez poslanecký pozmeňovaní návrh vo výbore považuje za štandardné riešenie.Poplatok za cirkevný sobáš účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka. Zavedený bol na základe požiadavky ZMOS-u a matrikárov, ktorí pripomienkovali zákon o elektronickej verejnej správe z dielne podpredsedu vlády Pellegriniho. Kresťanské organizácie označili poplatok za diskriminačný. Spustili petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí. Kaliňák po stretnutí s nimi skonštatoval, že ľudia, ktorí sa rozhodnú uzavrieť sobáš v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení a štát by nemal rozlišovať, či ide o sobáš civilný alebo cirkevný.