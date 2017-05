Poprad chce zmodernizovať odborné učebne na základných školách

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Poprad 19. mája (TASR) – Samospráva Popradu spracovala projektový zámer na modernizáciu deviatich učební na základných školách na území mesta Poprad. Mestskí poslanci na štvrtkovom (18. 5.) mimoriadne zvolanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poprade schválili návrhy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre školské zariadenia. Na deväť učební je celková suma predpokladaných oprávnených kapitálových výdavkov vyčíslená na viac ako 325.469 eur, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 18.900 eur.Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.povedal viceprimátor Popradu Igor Wzoš.Mesto chce prostredníctvom výzvy získať financie na obnovu deviatich školských zariadení. Išlo by o obnovu jazykových a polytechnických učební, miestností, kde sa vyučuje fyzika a zmodernizovanie učební informačno-komunikačných technológii.priblížila vedúca strategického rozvojového manažmentu na Mestskom úrade v Poprade Marta Kurpašová.V prípade, že by mesto uspelo, modernizáciou by prešli učebne na základných školách (ZŠ) s materskými školami (MŠ) na Jarnej, Komenského, Dostojevského, Tajovského a Francisciho ulici v Poprade. Obnovy by sa dočkala aj jazyková učebňa na ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v mestskej časti Veľká, učebňa informačno–komunikačných technológii na ZŠ s MŠ na Scherfelovej ulici tiež v mestskej časti Veľká. Mesto by chcelo zmodernizovať aj učebňu fyziky na ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v mestskej časti Matejovce.