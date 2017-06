Poprad hľadá dobrovoľníkov do projektu Umenie v podchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 16. júna (TASR) - Mesto Poprad v rámci projektu Umenie v podchode pripravuje realizáciu veľkoplošných malieb v podchode spájajúcom centrum mesta so sídliskom Juh. Samospráva oslovila komunitu sprejerov, ktorej členovia mali možnosť predkladať svoje návrhy na výtvarné riešenie tohto verejného priestoru.Z piatich návrhov, ktoré umelci zaslali, vybrala porota ako najzaujímavejší návrh Viktora Fehéra a Samuela Velebného. "Je veľmi dobré, že na ponuku mesta ozvláštniť náš podchod reagovalo toľko mladých výtvarníkov. Návrhy boli veľmi zaujímavé a každý z nich niečím upútal. Najviac hlasov poroty získal návrh dvojice Fehér - Velebný, takže som rada, že podchod trochu humorným spôsobom upozorní na dominanty Popradu," uviedla členka poroty a zároveň aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Poprade a riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.Podchodom denne prechádzajú stovky ľudí. "Verím, že keď sa na chvíľu pristavia pri ktorejkoľvek časti tejto autorskej maľby, zlepší im to náladu. Hlavne preto sme uprednostnili tohto autora oproti dobrým, ale popisným návrhom. Je však dôležité, aby sme si vynovený podchod uchránili pred vandalmi a aby nás tešil čo najdlhšie," povedala Ondrušeková.Do projektu sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci, ktorí umelcom pomôžu s prípravou podchodu pre nanášanie grafity maľby. Prihlásiť sa môžu do 23. júna na emailovej adrese podchod@poprad.sk.Samospráva začala s úpravami podchodu už koncom mája, kedy začala odstraňovať zvyšky nápisov a starých plagátov zo stien. "Vymenené budú aj plastové podhľady, staré poškodené držadlá po oboch stranách schodov, nové budú aj nájazdy pre kočiare. Doplnené bude aj osvetlenie podchodu. V časti s mramorovým obkladom bude zároveň nanesený preventívny antigrafity náter," informoval komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Prípravné práce by mali byť hotové do konca júna.