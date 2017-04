Poprad odporúča pri platení miestnych daní použiť bankový prevod

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 26. apríla (TASR) - Mesto Poprad začalo s rozposlaním rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a miestnych daní, teda daní z nehnuteľností a daní za psa. Rozhodnutia sú distribuované naraz prostredníctvom pošty. V snahe maximálne zjednodušiť a zefektívniť samotnú platbu, samospráva odporúča využiť platbu bankovým prevodom."Podiel občanov, ktorí uhrádzajú svoje daňové povinnosti cez internet stúpa, čo v konečnom dôsledku zefektívňuje celý proces a predovšetkým zvyšuje komfort samotných občanov. Veríme, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku," uviedol vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Poprade Marián Matta. Občania, ktorí sa rozhodnú pre platbu v pokladnici mestského úradu, by v záujme rýchleho vybavenia mali predložiť doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kódom, ktorý umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb.Pokladnica v budove na Nábreží Jána Pavla II. disponuje štyrmi pracoviskami umožňujúcimi platbu v hotovosti aj bezhotovostne prostredníctvom terminálov. Bezhotovostný terminál na úhradu daní a poplatkov je inštalovaný aj na pracovisku rýchlej zóny Kancelárie prvého kontaktu nachádzajúcom sa vo vestibule mestského úradu.Pokladnica je otvorená denne od 7.00 h, predĺžené otváracie hodiny sú v stredu, kedy je otvorená do 17.00 h. V pondelok, utorok a vo štvrtok je otvorená do 15.30 h, v piatok do 14.00 h.