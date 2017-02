Poprad podľahol Nitre, Banská Bystrica zdolala Žilinu 4:1

Na snímke Radoslav Suchý z Popradu (vpravo) a Eric Hartzel z Nitry počas zápasu 45. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Poprad a HK Nitra v Poprade 14. februára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

HK Poprad - HK Nitra 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Góly: 27. Matúš Paločko (Kroták, Troliga) - 3. Pupák (Paukovček) 19. Macík (Šille, Cope), 46. Macík (Cope). Rozhodovali: Kalina, Lauff – Jobbágy, Bogdaň, vylúčení: 2:5 na 2 min, navyše: Kroták (Poprad) 10 minút za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 1251 divákov



Zostavy:



Poprad: Šúrek (20. Fokin) – Guliajev, Fabian, Suchý, Dinda, Pokovič, Ježek, Davydov, Ibragimov – Henderson, Zagrapan, Lichanec – Kroták, Troliga, Matúš Paločko – Bondra, Murček, Matej Paločko – Hvila, Mlynarovič, Svitana



Nitra: Hartzell – Milam, Ordzovenský, Rais, Mezei, Meland, Versteeg, Korím, Pupák – Blackwater, Slovák, Tvrdoň – H. Ručkay, Krištof, Kutálek – Macík, Šille, Cope – Paukovček, Štefanka, Bajtek



Hlasy po zápase:



Marcel Ozimák, tréner Popradu: "V utorok sme zlyhali úplne vo všetkom - v presilovkách, obrane i útoku. Odohrali sme náš najslabší zápas, sme sklamaní. Treba však uznať kvalitu Nitry. Mierna spokojnosť je s druhou tretinou, ale celkový prejav bol horší ako pri prehre v Nových Zámkoch. Chlapci kopili chyby jednu za druhou, nevedeli sa celý zápas psychicky vzchopiť. Prehrali sme päť zápasov po sebe, v stredu si sadneme a musia padnúť riešenia."



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Zápasy po prestávke sú nevyspytateľné. Bola dlhšia pauza, niektorí hráči boli v reprezentáciách. Zvládli sme ho však veľmi dobre. Podali sme kompaktný a zodpovedný výkon až na moment v druhej tretine, keď sa súper dostal na rozdiel jedného gólu. Tretiu tretinu sme zahrali s prehľadom, zaslúžili sme si víťazstvo."



HC'05 iClinic B. Bystrica - MsHK Žilina 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Góly: 23. Gründling (Bortňák), 26. Zigo (Ťavoda), 33. Hickmott (Maione, Mihálik), 40. Maione (Bacashihua) - 22. J. Jurík (Juraško). Rozhodovali: D. Konc, Štefík - Rojík, Gegáň, vylúčení: 2:3, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 2278 divákov



Zostavy:

HC'05 iClinic B. Bystrica: Bacashihua - Kubka, Ťavoda, Sedlák, Gründling, Mihálik, Maione - Lamper, Bortňák, Matoušek - Kafka, Zigo, Higgs - Buc, Surový, Hickmott - Belluš, Češík, Andrisík



MsHK Žilina: Tomek - Čížek, Mikuš, Bokroš, Juraško, Macejko, Brejčák, Prokop, Grman - Hovorka, Hruška, Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, Konečný - Gmitter, Ondruš, Rogoň



Poprad 14. februára (TASR) - Popradčania posilnení o enklávu ruských hráčov začali proti majstrovi z Nitry zle. Už v 3. minúte prehrávali po góle Pupáka, keď neistý Šúrek neudržal jeho ľahkú strelu - 0:1. Už o pár sekúnd mohlo byť 0:2. Zakončenie Tvrdoňa opäť prešlo cez popradského brankára, ale puk napokon skončil tesne vedľa bránky. Nitrania boli naďalej aktívni a domácich k ničomu nepúšťali. Poprad mal pri ďalších šanciach hostí šťastie. Najprv Paukovčekovej akcii chýbala presnosť a ďalšia príležitosť Tvrdoňa skončila na konštrukcii bránky. Hostia sa napokon druhého gólu dočkali. Po Šúrekovej chybe v rozohrávke za bránkou poslal puk minútu pred odchodom na prestávku do opustenej siete Popradu Macík - 0:2.Do druhého dejstva poslali domáci tréneri do bránky novú posilu z Chanty-Mansijska Fokina. Hneď v úvode tretiny sa po kľučke Macíka objavila v tvári Davydovova krv a Popradčania dostali výhodu štvorminútovej presilovej hry. Počas nej sa však nevedeli ani poriadne usadiť v útočnom pásme. Po návrate Macíka na ľad však druhý útok domácich vyšachoval obranu Nitry a po Krotákovej prihrávke "s očami" pohodlne znížil Matúš Paločko - 1:2. Brankári následne nemali dlhé minúty žiadnu prácu, až 2,5 minúty pred koncom druhej tretiny mal na hokejke po Krotákových kľúčkách gól Matúš Paločko. Hartzell sa však prezentoval parádnym zákrokom.Nitra v tretej tretine nenechala nič na náhodu. V 46. minúte poistil vedenie hostí tečom Macík - 1:3. Domáci kopili v rozohrávke jednu chybu za druhou, z čoho ťažili rozbehnutí Nitrania. Vo veľkej šanci Slováka zachránila Poprad opäť žrď a pri vtipnej kľučke Blacwatera ruský brankár Fokin. Poprad po prehre 1:3 natiahol sériu prehier na číslo päť.XXXSúboj prvého so štvrtým sa po šachovej bezgólovej partii zvrtol v druhej tretine na exhibíciu domácich. Najskôr sa však museli otriasť z inkasovaného gólu, pre Žilinčanov v 22. minúte dosť šťastného po strele Juraška od modrej a tečovaní J. Juríka. Po 64 sekundách však už rozpálili ofenzívu do červena "barani".Gründlingova strela od modrej prvýkrát rozvlnila sieť za chrbtom Tomeka, v 26. minúte si Zigo po buly nakorčuľoval pred bránku a po nahrávke od Bortňáka pridal ďalší gól. Keď v 33. minúte Hickmott po krásnej nahrávke od Maioneho a vyšachovaní obrany hostí strelil tretí, Žilinčania si zobrali oddychový čas, aby odvrátili katastrofu. Veľmi sa jej však nevyhli, v 40. minúte neobyčajne produktívny Maione v presilovke a po prihrávke od vlastného brankára rozburácal obecenstvo individuálnou akciou. Maionea vyniesla na čelo aj extraligová štatistika a od tohto zápasu je v produktivite obrancov v jednej sezóne historicky najúspešnejší, keď preskočil dosiaľ najvýraznejšieho zberateľa kanadských bodov v základnej časti Pukaloviča.Domáci na ľade vládli aj počtom šancí, len Kafka ich nepremenil niekoľko a pridali sa aj ďalší, Hickmott, Andrisík, Češík, Higgs. Žilinčania sa len sporadicky dostávala pred Bacashihuu, a preto ich mohli mrzieť možnosti Rogoňa a Stupku hneď v úvode. V tretej tretine si domáci pokojne dokorčuľovali k piatemu víťaznému zápasu za sebou a mohli skóre aj zvýšiť po šanci Surového v 43. minúte.