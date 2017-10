Poprad si v 8. kole poradil s Nitrou až po samostatných nájazdoch

Na archívnej snímke vľavo tréner Popradu Marcel Ozimák. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

HK Nitra – HK Poprad 3:4 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 17. Paulovič (Mezei, Krištof), 44. Cope (Krištof, Mezei), 51. Cope (Mezei, Krištof) - 6. Vandas (Heizer), 29. Heizer (Davydov, Ježek), 49. Vandas (Hezier) Rozh. nájazd: Svitana Rozhodovali: Jonák, Fridrich – Orolin, Tvrdoň, vylúčení: 4:3, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0,



Zostavy:



HK Nitra: Hartzell – Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Pupák, J. Kováčik, Korím – Cope, Krištof, Paulovič – Blackwater, Friedmann, Luciani – Kutálek, T. Mikúš, H. Ručkay – Šiška, Šille, Štumpf



HK Poprad: Corbeil – Brejčák, P. König, Fabian, Jáchym, McDowell, Davydov, Zadražil, Ignatov – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Ježek, Heizer, Vandas – Bogoslovskij, Lichanec, Abdul – Kroták, Matej Paločko, Matúš Paločko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 1. októbra (TASR) - Úvodných päť minút patrilo Nitre, paradoxne však, práve domáci hráči sa nechali vylúčiť a v nasledujúcej presilovej hre otvoril skóre Vandas – 0:1. V 8. minúte mohol Poprad vyhrávať už o dva góly, ale Königovu strelu zastavil na bránkovej čiare Hartzell. Hostia ukazovali, že do Nitry neprišli iba brániť, ale snažili sa niečo vymyslieť aj v ofenzíve. V 17. minúte si vybojovali „corgoni“ prvú presilovú hru, a podobne ako „kamzíci“ ju dokázali využiť zásluhou Pauloviča, ktorý tečoval Mezeiovu strelu – 1:1.V 23. minúte prihrával Ordzovenský spoza brány na Lucianiho, ale tomu puk ideálne nesadol a Corbeil si jeho strelu postrážil. Nitrania preberali iniciatívu zápasu a tlak pred hosťujúcou bránou stúpal. Opäť však, udreli práve hostia. Nahodenú strelu z hokejky Davydova tečoval v 29. minúte Heizer a Poprad viedol 1:2. Ihneď po góle mohol vyrovnať Cope, ktorý ale zaváhanie popradskej obrany nevyužil.V 31. minúte mal veľkú príležitosť Luciani, ktorý sa rútil sám na Corbeila, ale ten si na strelu medzi nohy dal pozor. Hosťujúci brankár privádzal strelcov Nitry do zúfalstva. Nitrania mali najväčšiu príležitosť na vyrovnanie v dvojminútovej početnej prevahe o dvoch hráčov, ale obliehanie Corbeilovej brány gólom neskončilo. Tretiu tretinu začala Nitra ideálne. Rýchle vyrovnanie bolo prísľubom toho, že domáci idú zabojovať o tri body.V 44. minúte strieľal presne z prvej Cope – 2:2. Domáci však nehrali nátlakový hokej ako v druhej tretine a to sa im aj vypomstilo. V 49. minúte predviedol ukážkové sólo hosťujúci Vandas, ktorý spravil z domácich hráčov štatistov a rovnako si vychutnal aj Hartzella – 2:3. Nitrania však nezložili zbrane a odpoveď bola rýchla.V 51. minúte vyrazil Corbeil strelu iba pred seba, kde už číhal Cope, ktorý vrátil Nitru späť do zápasu – 3:3. Vo zvyšných deviatich minútach už gól nepadol a na rad tak prišlo 5-minútové predĺženie. Predĺženie vo formáte troch proti trom preverilo kondíciu nitrianskej trojice Krištof – Paulovič – Mezei, ktorí nemohli pre enormný tlak zo strany hostí vystriedať štyri minúty. Popradčania to však nedokázali využiť a o víťazovi museli rozhodnúť samostatné nájazdy. Extra bod získal pre Poprad Patrik Svitana.