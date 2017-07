Poprad so Slovenským rajom spája nová vyznačená cyklotrasa

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Hrabušice 21. júla (TASR) – V smere z Popradu do Slovenského raja pribudla nová vyznačená cyklotrasa. Tá spája podtatranskú metropolu s turistickým strediskom Podlesok neďaleko obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves. Podľa slov poslanca mesta Poprad a podpredsedu občianskeho združenia Pre mesto Ondreja Kavku, cyklotrasa lemuje železničnú trať."Trať je veľmi príjemná, nie sú na nej veľké prevýšenia. Rodiny s deťmi ju zvládnu bez akýchkoľvek problémov. Je trošku dobrodružná, s horským bicyklom sa ľudia dostanú popod les, okolo železnice, kde je zaujímavý výhľad na Tatry," zhodnotil novú vyznačenú trasu Kavka. Trať je dlhá necelých 13 kilometrov a končí v Slovenskom raji.Kavka uviedol, že občianske združenie by chcelo na vyznačenej cyklotrase vybudovať i cyklistický chodník, financie by chceli získať z európskych zdrojov. Podľa jeho slov je rozvoj cykloturistiky v okolí Popradu dôležitý.