Poprad vlani hospodáril s prebytkom takmer 3,7 milióna eur

Poprad 15. júna (TASR) – Mesto Poprad v minulom roku hospodárilo s prebytkom po úpravách na úrovni takmer 3,7 milióna eur. Vyplýva to z prezentácie záverečného účtu mesta za rok 2017, ktorú na štvrtkovom (14.6.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva predniesol vedúci ekonomického odboru na Mestskom úrade v Poprade Marián Matta.konkretizoval.Príjmy mesta vlani pritom dosiahli takmer 41 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 3,9 milióna eur. Zo správy ďalej vyplýva, že bežné príjmy dosiahli oproti roku 2016 nárast o 1,7 milióna eur a kapitálové príjmy o viac ako 930.000 eur.porovnáva Matta.Najviac finančných prostriedkov z rozpočtu šlo pritom do kapitoly vzdelávania, a to takmer 16,3 milióna eur. V tejto oblasti zaznamenala samospráva aj najvyšší nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2016, a to o 1,77 milióna eur.uvádza ďalej v správe šéf ekonomického odboru. Rezervný fond po schválení záverečného účtu a prevode prebytku dosiahne objem takmer 12,6 milióna eur.K záverečnému účtu mesta sa kladne vyjadrila aj hlavná kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová, ktorá konštatovala, že samospráva je vo výbornej finančnej kondícii.objasnila kontrolórka. Viaceré investičné zámery teda síce boli v pláne na minulý rok, neboli však zrealizované. V priebehu roku tiež mesto zvýšilo bežné výdavky, nedošlo však k ich čerpaniu, a tak úspora dosiahla vyše milióna eur.dodáva kontrolórka.