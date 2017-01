Poprad zverejní na internetovej stránke zoznam dlžníkov

Mesto Poprad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Mesto Poprad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 26. januára (TASR) - Mesto Poprad od 15. februára opätovne uverejní na svojej internetovej stránke zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku. TASR o tom informoval komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, za psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31. decembru 2016. "Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol 160 eur a právnických osôb u ktorých nedoplatok presiahol 1600 eur," uviedol Galajda.Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým spôsobom, a to bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v Poprade v hotovosti alebo platobnou kartou. "Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo ho možno zistiť u zamestnancov oddelenia daní a poplatku na druhom poschodí mestského úradu," upozornil komunikačný manažér."Mesto Poprad vyzýva všetkých dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 9. februára a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve obchodného mena na webovom sídle mesta," apeloval Galajda. V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku, môže tak urobiť na telefónnom čísle 0910 890 272 denne počas úradných hodín.