Popradská energetická spoločnosť začala v meste s dodávkami tepla

Ilustračné foto Foto: ifoyer.com Foto: ifoyer.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 20. septembra (TASR) - Popradská energetická spoločnosť (PES) ako dodávateľ tepla a teplej vody do domácností a ďalších objektov v Poprade začala dnes s dodávkou tepla pre svojich odberateľov. Oficiálna vykurovacia sezóna sa datuje k 1. septembru, kúriť sa však začína až vtedy, ak priemerná denná teplota klesne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch pod 13 stupňov Celzia a predpoveď počasia na ďalší deň nenasvedčuje, že sa počasie zlepší.PES začala poskytovať služby spojené s dodávkou tepla a teplej vody ako spoločnosť so 100-percentnou kapitálovou účasťou mesta Poprad od 1. januára tohto roku. Teplom zásobuje 14.000 domácností. Podľa viceprimátora mesta Igora Wzoša je projekt pre občanov prínosom, k ôsmemu mesiacu tohto roka zaplatili za dodané teplo medziročne menej o 444.000 eur.Konateľ PES Pavol Kubičko informoval o viacerých realizovaných prácach v minulých mesiacoch súvisiacich so zabezpečením vykurovania. Na vykurovacom okruhu kotolne Matejovce vymenili 45-ročné teplovodné potrubie za predizolované plastové potrubie so životnosťou viac ako 50 rokov. Na okruhu kotolne Západ II vymenila PES po 20 rokoch odovzdávacie stanice tepla. "doplnil. Celkovo spravuje PES v meste Poprad 41 kotolní a 166 odovzdávacích staníc.