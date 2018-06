Popradská nemocnica má nový CT prístroj

Na snímke zľava primár pracoviska intervenčnej rádiológie Michal Heržák, ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, generálny riaditeľ popradskej nemocnice Peter Petruš a generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž ml., počas prezentácie nového CT prístroja na pracovisku intervenčnej rádiológie v Nemocnici Poprad 5. júna 2018. Foto: TASR/Adriána Hudecová Foto: TASR/Adriána Hudecová

Poprad 5. júna (TASR) – Na pracovisku intervenčnej rádiológie v popradskej nemocnici pribudol nový počítačový tomograf (CT). Do prevádzky ho v utorok spolu s vedením nemocnice slávnostne uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).uviedla ministerka.Dohromady ministerstvo obstaralo 13 CT prístrojov do viacerých nemocníc na Slovensku a vďaka centrálnemu nákupu sa podľa ministerky podarilo ušetriť približne 15 miliónov eur. Pri nákupe postelí sa podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva zdravotníctva Jozefa Ráža takýmto spôsobom podarí ušetriť približne osem miliónov eur.konštatoval. Rezort sa rozhodol pre spoločné verejné obstarávanie zdravotníckej techniky kvôli tomu, aby nedošlo k pochybnostiam z minulosti.Primár pracoviska intervenčnej rádiológie v Poprade Michal Heržák uviedol, že nový CT prístroj dokáže za jednu otáčku urobiť 256 scanov. Tým pádom vie zachytiť väčšiu časť tela, čím sa výrazne skráti vyšetrovací čas a zároveň sa zníži dávka žiarenia.dodal Heržák.Denne na popradskom CT pracovisku vyšetria 50 až 60 pacientov, čakacia doba bola doposiaľ niekedy až dva-tri mesiace. Teraz sa tento čas zníži na maximálne tri týždne. CT prístroj bude využívať jednak popradská nemocnica, ale aj iné zdravotnícke zariadenia v okolí.Náklady na kúpu CT zariadenia sa vyšplhali na takmer 1,7 milióna eur, prístroj nemocnica zakúpila z vlastných zdrojov.upozornil generálny riaditeľ Nemocnice Poprad a. s., Peter Petruš. Odhaduje, že vďaka spoločnému nákupu, ktorý riadilo ministerstvo, sa podarilo ušetriť približne 20 percent z ceny CT.Popradská nemocnica, ktorá je akciovou spoločnosťou rezortu zdravotníctva, vlani hospodárila so ziskom a aj vďaka tomu bola úspešná so žiadosťou o eurofondy. V tomto roku tak pod Tatrami vybudujú urgent typu 2., gynekológiu, pediatriu s novorodeneckým oddelením a v nemocnici pribudnú aj dva veľké výťahy pre pacientov.uzatvára Petruš.