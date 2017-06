Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Poprad 14. júna (TASR) – Pri príležitosti dnešného Svetového dňa darcov krvi v Poprade v priestoroch pracoviska Národnej transfúznej stanice (NTS) otvorili dvere pre návštevníkov, prvodarcov, ale aj pre stálych darcov. Touto akciou si na celom Slovensku robia zásoby na letné obdobie, pretože krvi je najmä v tomto období menej.povedal vedúci lekár popradského pracoviska NTS Pavel Repovský. Ako ďalej poznamenal, sú dni, keď príde darovať krv viacej ľudí, v iné dni je ich zas menej.Popradská NTS organizuje počas letných mesiacov výjazdové odbery. Vo štvrtok (15.6.) sa uskutoční výjazd do obce Lendak, v piatok (16.6.) do Spišskej Belej. Do konca mesiaca môžu ľudia darovať krv aj počas výjazdových odberov v Ľubici, vo Svite, v Spišskom Bystrom, vo Vlkovciach či v Spišskej Novej Vsi. V priebehu leta darcom krvi aj telefonujú alebo posielajú SMS správy, aby ich pozvali na odber krvi, čím sa opäť zvýši ich počet.Krv je veľmi vzácna tekutina, pretože je nenahraditeľná a dokážu sa ňou zachrániť ľudské životy. Každá konzerva krvi, ktorá sa v podtatranskej metropole odoberie, odchádza na spracovanie do Košíc. Popradská transfúzna stanica si zas objednáva z Košíc do zásoby toľko krvi, koľko aktuálne potrebuje.Darcom krvi sa môže stať každý človek, ktorý dovŕšil 18 rokov, má minimálne 50 kg, je zdravý, neužíva lieky, v predchádzajúcom období nenavštívil rizikové krajiny, nepožíva drogy a alkohol. V prípade, že záujemca spĺňa všetky podmienky a prejde lekárskym vyšetrením, stáva sa vhodným darcom.