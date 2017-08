Popradské námestie zaplnia slovenské výrobky a špeciality

Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 2. augusta (TASR) – Návštevníci i obyvatelia Popradu budú môcť oddnes do soboty 5. augusta v centre mesta ochutnať nielen slovenské kulinárske špeciality, ale vidieť aj domáce výrobky. V podtatranskej metropole sa začína festival Made in Slovakia, ktorý je tento rok tematicky zameraný na banskú históriu a predstaví sa na ňom okolo 120 vystavovateľov.Okrem banských cechov sa v Poprade predstavia podľa slov hlavného organizátora podujatia Ondreja Kavku z občianskeho združenia Pre mesto aj včelári z Hornádskej doliny. Svoje umenie návštevníkom predvedie i rezbár Adam Bakoš, ktorý je tvorcom Tatranského ľadového dómu. Prezentácia spojená s predajom slovenských výrobkov od minulosti po súčasnosť bude prebiehať počas všetkých štyroch dní festivalu. Záujemcovia si budú môcť kúpiť syry, vína, pivo, pekárenské výrobky, ale aj rôzne šperky, umelecké diela či výrobky z dreva.Súčasťou festivalu Made in Slovakia je aj kultúrny program. Dnes sa predstaví Peter "Armstrong" Ondria, Jožko Jožka, Babjakovci, formácia H16 a Majk Spirit. Vo štvrtok 3. augusta na pódiu na Námestí sv. Egídia vystúpi speváčka Beáta Dubasová, skupina Heľenine oči, v piatok 4. augusta to bude spevák Martin Harich a kapela Le Payaco.