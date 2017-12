Popradskí hokejisti zdolali snaživých Novozámčanov

Na archívnej snímke vľavo Ľubomír Dinda a vpravo Dávid Bondra (obaja Poprad). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HC Nové Zámky - HK Poprad 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Góly: 43. Hřebejk (Varga, Fábry), 44. Saulietis - 17. Svitana (Štrauch), 18. Buc (McDowell, Svitana), 30. Abdul (Bondra, Vartovník). Rozhodovali: Konc st., Jonák - Gegáň, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



HC Nové Zámky: Foltán – Látal, Salija, Novák, Plašil, M. Jass, Vidovič, Dubec, Šimek - Lorraine, Novotný, Cetkovský – Zbořil, Šimun, Saulietis – Lantoši, Škoda, Varga - Hřebejk, Fábry, Gratton



HK Poprad: Corbeil – McDowell, D. Brejčák, Petran, König, Dinda, Ježek, Jáchym, Krempaský – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Buc, Heizer, Lichanec – Bondra, Vartovník, Abdul - Vašaš, Bjalončík, Hvila

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 28. decembra (TASR) - Novozámčania chceli už od začiatku duelu dokázať, že boj o play off berú vážne. Potvrdila to aj ich úvodná aktivita, keď si Šimunovu prihrávku takmer zrazil do vlastnej brány jeden z popradských obrancov. Šimun sa ocitol v nebezpečnej pozícii aj o niekoľko minút neskôr, no neuspel, podobne ako Varga so strelou spomedzi kruhov a Fábry, ktorý nepremenil ani dorážku svojej strely. Na druhej strane nedokázal Bondra tiesnený usmerniť puk do odkrytej Foltánovej brány. Zblízka zoči-voči gólmanovi neuspel ani Zbořil a s Lichancovým pokusom si poradil novozámocký gólman. V tom čase získali Popradčania výhodu presilovky, Mlynarovič však z prvej neusmernil dobrú Bucovu prihrávku pred bránu. V úvodnej časti hry nakoniec predsa gól padol. Postaralo sa oň popradské duo Svitana – Štrauch. Druhý menovaný sa uvoľnil spoza brány a presnou krížnou prihrávkou našiel najproduktívnejšieho z Popradčanov, ktorý z prvej poslal puk do siete. Skóre sa však menilo opäť už o niekoľko desiatok sekúnd, keď sa k puku medzi kruhmi dostal Buc a strelou po ľade našiel medzeru medzi Foltánovým betónom a pravou tyčkou.Popradčania, ktorí mali pred zápasom na konte o 20 bodov viac, začali druhú tretinu aktívnejšie, no duo Buc – Svitana nezužitkovalo svoj nájazd na jediného novozámockého obrancu. Hostia ukázali počas prostrednej časti viac hokejového umenia. V polovici zápasu sa tešili už z trojgólového vedenia, keď zblízka poslal puk za Foltánov chrbát Abdul. O malú chvíľku mohol znížiť Varga, no podobne ako jeho spoluhráči, nedokázal efektívne zakončiť. Problémy s vypracovaním si príležitostí a ich následným využitím podčiarkli domáci v závere tretiny, keď nevyužili 110-sekundovú presilovku o dvoch hráčov.V tretej minúte záverečnej časti duelu sa konečne potešili aj domáci fanúšikovia. Puk potiahol po pravej strane Varga, prihrávkou pred bránku našiel Hřebejka, ktorý prekonal Corbeila. Domáci rozjasali tribúny aj po druhý raz, keď už o minútu neskôr znížil na 2:3 švihom spomedzi kruhov Saulietis. Novozámčanom po druhom góle akoby narástli krídla, no ich snahu mohol utnúť Bondra, ktorý si na útočnej modrej prebral milimetrovú prihrávku. Stroskotal však na Foltánovi, ktorého lapačka bola rýchlejšia. Podobne rýchlu reakciu predviedol Corbeil pri Saulietisovom švihu. Do konca stretnutia už gól nepadol a to i napriek vyše 59-sekundovej hre domácich bez brankára.