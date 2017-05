Popradskí poslanci zmenili rozpočet, peniaze pôjdu aj do školstva

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zmeny a doplnky v územnom pláne budú poslanci schvaľovať raz ročne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 18. mája (TASR) - Ďalšiu zmenu v rozpočte mesta na rok 2017 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom mimoriadne zvolanom zasadnutí v Poprade. Kapitálové výdavky budú znížené o 39.650 eur. Ide o sumu, ktorú samospráva ušetrila na základe predpokladanej hodnoty zákazky a prieskumu trhu na výber zhotoviteľa výstavby lávky pre peších a cyklistov ponad hlavnú cestu, ktorá vedie z Popradu smerom na Rožňavu.Zároveň poslanci odsúhlasili zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 39.650 eur. Samospráva sa uchádza o získanie nenávratného finančného príspevku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na modernizáciu odborných učební. Samospráva podľa slov vedúceho ekonomického odboru na Mestskom úrade v Poprade Mariána Mattu chce získať financie na obnovu deviatich školských zariadení.uviedol Matta.Na dodávku a montáž elektronického zabezpečovacieho a kamerového systému v športovej hale Aréna Poprad poslanci vyčlenili 20.000 eur. Ide o úpravu a doplnenie existujúceho systému tak, aby ho bolo možné začleniť do siete mestského kamerového systému. Zvyšných 750 eur poslanci odsúhlasili na spolufinancovanie mikroprojektu s názvom Mesto ľuďom – ľudia mestu, na ktorom Poprad participuje s poľským mestom Zakopané. Cieľom projektu je zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi oboch regiónov.Územný plán mesta (ÚPN) Poprad prešiel na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poprade viacerými zmenami. Ako uviedol vedúci Odboru urbanizmu a priestorového plánovania na Mestskom úrade v Poprade Ľuboslav Mlynarčík, zmeny v ÚPN sa budú realizovať raz ročne.vysvetlil Mlynarčík. Ako ďalej doplnil, zmeny a doplnky v ÚPN bude mesto riešiť už len vo vlastnej réžii.Zmeny v ÚPN budú podľa Mlynarčíka riešiť raz za rok.vysvetlil. Podľa neho sa tak bude predchádzať situácii, že niektoré zmeny sú zbytočné a nemajú logiku.povedal Mlynarčík.Poslanci na dnešnom zasadnutí neodsúhlasili napríklad zmenu medzi cestou I/66 a Kežmarskou ulicou, kde spoločnosť Tristán studio, s. r. o., Vyšná Šebestová, plánovala výstavbu čerpacej stanice. Poslanci s týmto zámerom jednohlasne nesúhlasili. Zhruba 50 nových stavebných parciel malo pribudnúť aj v individuálnej bytovej výstavbe v mestskej časti Kvetnica. Poslanci však túto zmenu ÚPN neodsúhlasili. Zároveň žiadateľom navrhli, aby najskôr vypracovali zámer minimálne formou urbanistickej štúdie.Plocha vedľa polyfunkčného domu Meander bude mať iné využitie. Z plochy pre občiansku vybavenosť sa stane plocha na bývanie, investor tam plánuje výstavbu polyfunkčného bytového domu. Územie vedľa predajne Lidl na sídlisku Juh, ktoré bolo určené pre občiansku vybavenosť, je po odsúhlasení poslancami určené na výstavbu viacpodlažných bytových domov a občianskej vybavenosti. Investor predložil zmenu stavby a chcel by tam postaviť hotel s reštauráciou.Jeden z najdôležitejších dokumentov z pohľadu rozvoja podtatranskej metropoly, a to ÚPN Poprad, schválili mestskí poslanci na marcovom zasadnutí.