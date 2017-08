Popradský primátor Jozef Š. je stíhaný na slobode

Na snímke Jozef Š. Foto: FB Jozef Švagerko Foto: FB Jozef Švagerko

Poprad 18. augusta (TASR) – Polícia obvinila popradského primátora Jozefa Š. z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Stalo sa tak po tom, čo ho v stredu (16.8.) zhruba o 16.30 h zastavili policajti pri miestnom cintoríne v smere na obec Veľký Slavkov. Pri kontrole bol podrobený dychovej skúške na alkohol, nameraná hodnota ukázala viac ako jedno promile.uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik. Primátor čerpá do konca týždňa dovolenku, na mestskom úrade ho zastupuje dvojica viceprimátorov Igor Wzoš a Pavol Gašper.Jozef Š. môže prísť o svoj mandát. Podľa zákona o obecnom zriadení primátorovi zaniká mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Okrem toho by mohol popradský primátor prísť aj o členstvo v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH), potvrdil to podpredseda KDH Milan Majerský.Primátora podozrievali z požívania alkoholických nápojov už vlani. Popradskí poslanci mu vtedy adresovali list, v ktorom uviedli, aby zvážil svoje doterajšie pôsobenie na poste primátora. Primátor ako reakciu na toto obvinenie vykonal dychovú skúšku, ktorá mala zistiť prítomnosť alkoholu v krvi, výsledok bol však negatívny.