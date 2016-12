Popredný ornitológ prikrmuje a krúžkuje vtáky aj počas sviatočných dní

Na snímke Vladimír Slobodník pridáva slnečnicu do kŕmidla 30. decembra 2016. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Na snímke Vladimír Slobodník pri krúžkovaní sýkorky veľkej 30. decembra 2016. Foto: TASR/Pavol Remias Foto: TASR/Pavol Remias

Prievidza/Chvojnica 30. decembra (TASR) – Počas voľných dní, vrátane vianočných a novoročných sviatkov, sa popredný slovenský ornitológ, člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti Vladimír Slobodník z Prievidze venuje starostlivosti o voľne žijúce vtáky. Nielenže ich chodí pravidelne prikrmovať, ale podľa možnosti ich tiež odchytáva a krúžkuje.poznamenal ornitológ.Aj dnes sa vybral do oblasti obce Chvojnica, kde vybudoval kryté kŕmidlo a doplnil ho slnečnicou, ktorú majú spevavé vtáky najradšej. Pretože bolo vhodné počasie, pri kŕmidle natiahol sieť, aby mohol niektoré vtáčiky odchytiť a okrúžkovať. Medzi prvými sa do siete chytili sýkorky veľké a sýkorky uhliarky. Po okrúžkovaní zistil ich pohlavie, približne určil vek a údaje zapísal. Potom ich z radosťou vypustil na slobodu.pochválil sa Vladimír Slobodník. Svoju pozornosť v tomto roku zameral na ľabtušky lesné, ktorých sa mu podarilo odchytiť a okrúžkovať približne 300. Pri tom zaznamenal aj jednu raritu. Ľabtušku, ktorá priletela až z Fínska. Prezradil to jej krúžok na nohe.konštatoval ornitológ.