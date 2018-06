Popularita Facebooku dramaticky klesá, americkí tínedžeri uprednostňujú YouTube

BRATISLAVA 1. júna - Americkí tínedžeri sa v pomerne výraznej miere odkláňajú od Facebooku a presúvajú svoju pozornosť k iným sociálnym sieťam a internetovým platformám.Najpoužívanejšou službou medzi mladými Američanmi je v súčasnosti YouTube, za ním nasledujú Instagram a Snapchat, pričom Facebook je až s pomerne veľkým odstupom na štvrtom mieste. Vyplýva to z prieskumu amerického Pew Research Center, ktorý sa uskutočnil na vzorke 750 mladých Američanov vo veku od 13 do 17 rokov.Najväčší prepad zaznamenal práve Facebook, za ktorého používateľov sa ešte v roku 2015 označovalo 71, no teraz už len 51 percent amerických tínedžerov. Naproti tomu YouTube dnes pravidelne používa podľa vlastných tvrdení až 85 percent 13- až 17-ročných Američanov.K pravidelnému požívaniu Instagramu sa hlási 72 a Snapchatu 69 percent amerických tínedžerov. Oveľa menej používané sú v tejto vekovej skupine Twitter (32 percent) a Tumblr (14 percent).