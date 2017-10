Popularita prezidenta Trumpa v krajine poklesla

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. októbra (TASR) - Iba 24 percent Američanov si myslí, že aktuálne smerovanie Spojených štátov je správne. To je 10-bodový pokles od júna tohto roka. Vyplýva to z výsledkov v sobotu zverejneného prieskumu verejnej mienky, o ktorých informovala agentúra AP.Prieskum na vzorke 1150 respondentov zrealizoval v období medzi 28. septembrom a 2. októbrom inštitút Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.Pokles optimizmu o smerovaní krajiny je obzvlášť výrazný medzi republikánmi. V júni zastávalo názor, že krajina smeruje správnym smerom až 60 percent republikánov, zatiaľ čo v najnovšom prieskume je to iba 44 percent.Výsledky odzrkadľujú rušné časy, ktorým USA na čele s republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom v poslednej dobe čelia. Ako píše AP, udalosti, ktoré mohli ovplyvniť výsledky prieskumu zahŕňajú vojnovú hrozbu zo strany Severnej Kórey, rozsiahle vyčíňanie hurikánov, ako i Trumpovo "slabé" odsúdenie rasistických a antisemitských akcií krajnej pravice.Obraz prezidenta Trumpa v očiach Američanov je tiež neradostný. Takmer 70 percent respodentov v prieskume uviedlo, že Trump nekoná racionálne. Väčšina si myslí, že súčasný prezident nie je úprimný a nespráva sa ako silný vodca. Viac ako 60 percent respondentov nesúhlasí s tým, ako Trump rieši rasovú otázku, zahraničnú politiku a prisťahovalectvo.Prieskum inštitúcie AP-NORC taktiež ukázal, že až 67 percent Američanov celkovo nesúhlasí s prácou, ktorú Trump vo svojom úrade vykonáva, z toho približne tretina opýtaných sú republikáni.