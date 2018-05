Populárna česká hudobná skupina Lunetic ohlásila návrat, v pôvodnej zostave je aj Martin Kocián

BRATISLAVA 11. mája - Česká skupina Lunetic, ktorá si získala veľkú popularitu na českej a slovenskej popovej scéne v 90. rokoch, ohlásila po dvadsiatich rokoch od vydania ich prvého singla Máma (1998) návrat v pôvodnej štvorčlennej zostave. V rámci Lunetic Tour - 20 rokov ich na jeseň čaká 25 koncertov, z toho tri na Slovensku.David Škach, Aleš Lehký, Vašek Jelínek a Martin Kocián sa po prvý raz po siedmich rokoch ocitli spolu na pódiu už 24. apríla na koncerte Leoša Mareša v pražskej O2 Aréne, kde zaspievali Marešovej mame k narodeninám práve pieseň Máma.

Splnil sa sen štyroch chlapcov

Na svoje začiatky spomína štvorica s úsmevom. „Dvadsať rokov utieklo ako voda, zažili sme za ten čas obrovské veci, vzostupy, pády a tak ďalej. Vlastne sa splnil sen štyroch chlapcov z malého mesta, ktorí chceli dobyť Britániu a nakoniec dobyli Česko a Slovensko,“ zasmial sa v úvode dnešnej tlačovej konferencie v bratislavskom hoteli Aleš Lehký.O fanúšikov však nemali podľa jeho slov núdzu ani po odchode Martina Kociána. „Mne sa páči, že po celých tých dvadsať rokov a aj v období, keď sme vystupovali len v trojici, ľudia na naše koncerty stále chodili. Zo slečien sú dnes už často mamy, chodia na koncerty s rodinami, na hodinu a pol si zaspomínajú, zabudnú na všetky starosti a len si užívajú pesničky, na ktorých vyrástli. Myslím, že to vôbec nie je zlé, keď ľudia spomínajú na svoju mladosť a pubertu a na to, ako vtedy šaleli... A teraz, keď sa k nám Martin zas pridal, dostalo to ďalší krásny smer. Myslím, že to zapadá do tej mozaiky, že sme zas komplet. Máme z toho radosť. Snáď sa nám na koncertoch všetko podarí,“ uviedol 38-ročný rodák z Litvínova, podľa ktorého si zvyšní traja členovia Luneticu s Kociánom napriek odluke znova rozumejú. „To dobré medzi nami zostalo, zlé veci sú už zabudnuté, chlapi si všetko vedia vysvetliť. Myslím, že je medzi nami stále chémia, ktorú z nás, verím, že ľudia stále cítia. Že je tam niečo, čo sa nedá len tak zohnať a kúpiť,“ poznamenal.

Staré hity i nové pesničky

Kocián sa do skupiny vracia zatiaľ len na zazmluvnené koncerty. „Máme teraz pred sebou koncerty, na ktoré som dal slovo chlapa, ktoré neporuším, že to odohráme profesionálne a pokiaľ z tej profesionality vznikne ešte kamarátstvo, tak to bude bomba. Aká bude budúcnosť, uvidíme, to nikto nevie, no je skvelé, že máme šancu to dať znova dokopy,“ podotkol Kocián.Na pripravovaných koncertoch zaznejú staré hity i novšie pesničky. „Je pravda, že fanúšikovia stále volajú po nových pesničkách, no najviac fungujú práve tie staré, takže sme tak trochu pod tlakom, ako to urobiť správne. Koncert oživíme kapelou, pop má totiž v spojení so živou kapelou ohromný drive, a aby to bolo zaujímavejšie, mnoho vecí predstavíme aj v iných aranžmánoch, ľudia sa dočkajú reggae, ska, hip-hopu. A budeme mať pekné pódium, LED steny, všetko, čo by malo byť v súčasnej dobe na moderných pódiách v Európe,“ vymenoval Lehký.