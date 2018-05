Poradca Chameneího navrhuje zvýšiť úroveň obohacovania uránu

Jadrová elektráreň. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 30. mája (TASR) - Poradca iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v stredu naznačil, že by jeho krajina mohla obnoviť obohacovanie uránu po odstúpení USA od jadrovej dohody medzi svetovými veľmocami a Teheránom.Alí Akbar Velajátí podľa polooficiálnej tlačovej agentúry Tasnim uviedol, že Irán jeuránu na vyššiu úroveň, ak by sa tak rozhodol urobiť.Podľa Velajátího by Irán mal tiež urýchliť vývoj výkonných systémov jadrového pohonu a výskum pokročilých centrifúg. Uviedol, že tým by sa neporušila jadrová dohoda, ktorá obmedzuje iránsky jadrový program za zrušenie hospodárskych sankcií.Po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od dohody už niekoľkí iránski predstavitelia naznačili, že Teherán by mohol obnoviť svoj jadrový program, pripomína agentúra AP.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.