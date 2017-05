Poradcovia nemeckej vlády požadujú prechodnú dohodu s Britániou

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel (vľavo) a ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Berlín 18. mája (TASR) - Ekonomickí poradcovia nemeckej vlády si myslia, že vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ) by malo byť postupné.V liste adresovanom spolkovej ministerke hospodárstva Brigitte Zypriesovej zdôraznili, že sa musia vytvoriť pravidlá pre prechodné obdobie po roku 2019, ktoré by platili až do uzatvorenia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Britániou. Británia by sa napríklad mohla stať členom Európskeho zduženia voľného obchodu (EFTA) rovnako ako by dočasne mohla byť súčasťou spoločného trhu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.To by zaručilo právnu bezpečnosť občanov EÚ v Británii a rovnako Britov v EÚ a zabezpečilo by, aby sa predišlo", myslia si ekonomickí poradcovia spolkovej vlády.Zypriesová dnes uviedla, že v prípade brexitu neexistuje žiaden jasný plán postupu. "