Poradenstvo k eurofondom za 100 miliónov si rezort dopravy neobjednal

Na snímke nápis Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR si od spoločnosti Deloitte neobjednalo špeciálne služby za 100 miliónov eur, ide len o technickú chybu. Reagovalo tak na kritiku opozičnej SaS, ktorá na takéto zmluvné vzťahy upozornila. Zároveň tvrdí, že spolupráca s poradenskými firmami je pri čerpaní eurofondov nevyhnutná.Ministerstvo pripomenulo, že ako riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) rieši náročné infraštruktúrne projekty za desiatky miliónov eur. Ich schválenie Európskou komisiou (EK), a teda získanie peňazí z eurofondov označilo za beh na dlhé trate vyžadujúci si množstvo kvalitných podkladových dokumentov a analýz.zdôraznil komunikačný odbor rezortu.Priblížil, že zamestnanci ministerstva zapojení do implementácie OPII projektovo riadia projekty, pripravujú žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podklady na platby na ministerstvo financií či EK.opísalo MDV.Informácia o poskytovaní špeciálnych služieb v celkovom objeme 100 miliónov eur je podľa rezortu mylná.vysvetlil.Spoločnosti Deloitte zaplatilo ministerstvo dopravy 215.760 eur v roku 2014, 3.221.184 eur v roku 2015 a 2.475.701 eur v minulom roku.uzavrelo.SaS dnes poukázala na to, že viaceré ministerstvá vyhadzujú peniaze von oknom, keď si na poradenstvo k čerpaniu eurofondov najímajú súkromné spoločnosti. Poradenské firmy podľa nej robia to, čo majú robiť štátni úradníci a za oveľa vyššie hodinové sadzby.