Porazený prezident Gambie dostal ultimátum na odstúpenie z funkcie

Yahya Jammeh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 20. januára (TASR) - Západoafrickí lídri dali porazenému gambijskému prezidentovi Yahyovi Jammehovi ultimátum na odstúpenie z funkcie, ktorú napriek výsledkom decembrových volieb odmieta opustiť. Jammeh musí odovzdať moc do dnešného poludnia, inak budú proti nemu okamžite použité senegalské sily, ktoré už do Gambie prišli.Vyhlásenie vydalo dnes v skorých ranných hodinách Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré vystupuje na podporu novozvoleného gambijského prezidenta Adama Barrowa. Ten vo štvrtok zložil prísahu na gambijskom veľvyslanectve v Senegale. Jeho prezidentskú legitimitu uznalo medzinárodné spoločenstvo.Barrowa podporila aj Bezpečnostná rada OSN. Za príslušnú rezolúciu, vyzývajúcu na pokojné odovzdanie moci v Gambii, hlasovalo všetkých 15 členov najvyššieho orgánu OSN. Posledné rokovanie bude viesť guinejský prezident Alpha Condé.Senegalské sily vrátane tankov vstúpili do Gambie krátko po Barrowovej inaugurácii.