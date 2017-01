Porošenko dal zelenú účasti vojakov NATO na manévroch na Ukrajine

Archívna snímka. Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 27. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal vo štvrtok výnos, ktorý jednotkám z USA a ďalších členských štátov NATO umožní účasť na vojenských cvičeniach, ktoré sa na území Ukrajiny uskutočnia v priebehu tohto roku.Týmto výnosom Porošenko schválil aj účasť ukrajinských jednotiek na manévroch mimo územia krajiny, a to v Británii, Nemecku, Poľsku, Litve, Dánsku, Jordánsku, Bulharsku, Gruzínsku, Rumunsku a na Slovensku.Zákon, ktorý povoľuje účasť cudzích jednotiek na medzinárodných manévroch na Ukrajine, schválil ukrajinský parlament 19. januára, a to na Porošenkovu žiadosť.Podľa ukrajinskej legislatívy na ukrajinskom území nesmú pôsobiť žiadne vojenské formácie cudzích štátov. Nie je prípustné ani umiestnenie zahraničných vojenských základní - zahraničným jednotkám sa preto umožňuje vstup na ukrajinské územia výlučne na základe špecifického zákona, ktorý predkladá prezident a ktorý musí parlament zakaždým schváliť.Agentúra Ukrinform informovala, že na Ukrajine sa tento rok za účasti USA, členov NATO a členov programu Partnerstvo za mier v čase od januára do decembra 2017 uskutoční príprava jednotiek ukrajinských ozbrojených síl. Ide o medzinárodný kontingent do 3000 vojakov s výzbrojou a vojenskou technikou.V čase od júla do septembra sa v rozmedzí 25 dní uskutoční americko-ukrajinské námorné cvičenie Sea Breeze 2017. Zákon predpokladá účasť do 2500 vojakov, do desať lodí, najviac päť ponoriek, do desať lietadiel a vrtuľníkov a do 60 kusov kolesovej techniky.Na manévroch s kódovým označením Rapid Trident 2017 sa podľa zákona môže zúčastniť do 2000 vojakov s technikou a výzbrojou, maximálne šesť lietadiel a desať vrtuľníkov. Cvičenie má trvať celkovo 25 dní v období od júna do novembra.