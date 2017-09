Porošenko kritizuje Saakašviliho za nezákonný vstup na územie Ukrajiny

Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko kritizoval dnes bývalého gubernátora Odeskej oblasti Michaila Saakašviliho za nezákonné prekročenie hraníc Ukrajiny a označil to za trestný čin. Informovala o tom agentúra Ukrinform.Saakašvili momentálne nemá žiadne občianstvo po tom, ako ho Porošenko v júli tohto roka zbavil ukrajinského občianstva.Na Ukrajinu prišiel v nedeľu, pričom k poľsko-ukrajinským štátnym hraniciam sa dostal autobusom po tom, ako vlak, v ktorom cestoval, nevypravili zo železničnej stanice v Poľsku. K samotnej hranici prišiel Saakašvili pešo.Prechod cez tranzitnú zónu mu potom z ukrajinskej strany prerazila skupina jeho sympatizantov, ktorá sa pritom dostala do potýčok s pohraničníkmi. Tí podľa agentúrnych správ mali rozkaz nepoužiť zbrane. Pre podozrenie z ilegálneho prekročenia hraníc sa prípadom začala zaoberať ukrajinská polícia.Porošenko dnes Saakašviliho kritizoval za prekročenie hraníc bez náležitých dokladov. Dodal aj, že Saakašvili mohol výnos, ktorým bol zbavený ukrajinského občianstva, napadnúť na súde, ak s ním nesúhlasí.uviedol Porošenko. Dodal, že incident netreba komentovať v politickej rovine, ale výlučne len v právnej.V dôsledku incidentu so Saakašvilim žiada Radikálna strana Ukrajiny zvolenie schôdze ukrajinského parlamentu. Podľa lídra strany Oleha Ľaška "tých, ktorí pod vedením Saakašviliho a (expremiérky Julije) Tymošenkovej ohrozili ukrajinskú štátnosť, treba zadržať a postaviť pred súd".Tymošenková bola medzi sympatizantmi, ktorí Saakašvilimu prišli osobne prejaviť podporu pri jeho nedeľnom pokuse dostať sa na územie Ukrajiny.