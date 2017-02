Porošenko plánuje referendum o vstupe Ukrajiny do NATO

Ukrajinsky prezident Petro Porošenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil, že má v pláne uskutočniť referendum o vstupe Ukrajiny do NATO.V rozhovore pre nemecký denník Berliner Morgenpost Porošenko pripomenul, že pred štyrmi rokmi bolo za členstvo Ukrajiny v NATO 16 percent ukrajinských voličov. Momentálne počet stúpencov vstupu do aliancie predstavuje 54 percent.Porošenko vyhlásil, že ako prezident má v úmysle obrátiť sa na voličov a požiadať ich, aby v referende vyjadrili svoj názor na členstvo Ukrajiny v NATO. Ak voliči túto myšlienku odobria, je pripravený "urobiť všetko pre to, aby dosiahol členstvo Ukrajiny v aliancii".S podobným vyhlásením prišiel Porošenko aj v roku 2015, keď prísľubom o referende reagoval na petíciu za vstup Ukrajiny do NATO. Vtedy však uviedol, že referendum vypíše až vtedy, keď naň Ukrajina bude pripravená. Vysvetlil, že Ukrajina prechádza reformou sektora bezpečnosti a obrany, a to v súlade so štandardmi NATO. Táto reforma by sa mala zavŕšiť do roku 2020.Vzťahy Ukrajiny a NATO sa začali vytvárať krátko po rozpade Sovietskeho zväzu. Ukrajina sa stala prvou z krajín Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré sa pripojili k programu NATO Partnerstvo za mier. Neskôr vtedajší ukrajinský prezident Leonid Kučma oficiálne oznámil, že Ukrajina má záujem stať sa členským štátom NATO.Za éry prezidenta Viktora Juščenka sa začal intenzívny dialóg o členstve Ukrajiny v NATO. Po nástupe Viktora Janukovyča do úradu prezidenta však ukrajinský parlament vyhlásil Ukrajinu za neutrálnu.Za Porošenka sa situácia opäť zmenila: v roku 2014 bol zo zákona o základoch vnútornej a zahraničnej politiky odstránený paragraf o neutrálnom štatúte Ukrajiny a bola prijatá stratégia národnej bezpečnosti Ukrajiny, ktorá si za cieľ kladie jej členstvo v aliancii.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že bez ohľadu na rozhodnutie ukrajinskej Najvyššej rady (parlamentu) o zrušení neutrálneho štatútu nemožno členstvo Ukrajiny v aliancii očakávať v blízkej budúcnosti.