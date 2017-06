Porošenko privítal správu, že lídri EÚ uvažujú o predĺžení sankcií

Petro Porošenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. júna (TASR) - Ukrajina dúfa, že sa jej v spolupráci s Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podarí zastaviť agresívne správanie sa Ruska aj v energetickej oblasti, kde projekty ako plynovod Nord Stream 2 ohrozujú nielen bezpečnosť Ukrajiny, ale aj celej Európy. Uviedol to dnes ukrajinský prezident Petro Porošenko po stretnutí s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom v Bruseli.K stretnutiu oboch lídrov došlo len niekoľko hodín pred summitom EÚ a bolo prípravou na 19. summit EÚ-Ukrajina, ktorý sa uskutoční v dňoch 12-13. júla v Kyjeve.Porošenko ocenil, že Tusk mal snahu na úvod spoločnej tlačovej konferencie hovoriť po ukrajinsky a zdôraznil, že posledné týždne sú "historické" pre Ukrajinu, lebo EÚ dodržala svoje záväzky a zrušila vízovú povinnosť pre občanov jeho krajiny.Podľa jeho slov je to "posledný obranný múr" pred ruským impériom a sovietskym obdobím. Skonštatoval, že to, čo sa Poľsku, pobaltským krajinám a ďalším štátom z východnej Európy podarilo urobiť pred vyše 25 rokmi, teraz čaká aj na Ukrajinu.Dôležitú úlohu v tom podľa neho zohrá aj Asociačná dohoda EÚ-Ukrajina, ktorá ako poznamenal Tusk, začne platiť už o niekoľko týždňov. Tusk vyjadril nádej, že táto dohoda bude šancou pre oživenie ukrajinskej ekonomiky a prispeje k znižovaniu korupcie na Ukrajine. Zároveň konštatoval, že Ukrajine "nikto nič nedal zadarmo" a zaslúži si všetko čo doteraz dosiahla.Porošenko zareagoval vyhlásením, že ukrajinská strana sa usiluje o implementáciu reforiem, ku ktorým sa zaviazala pri podpise asociačnej zmluvy s EÚ.uviedol Porošenko a poďakoval EÚ za to, že podporuje všetky reformy, o ktoré sa jeho krajina snaží aj napriek zložitej bezpečnostnej situácii na východe Ukrajiny. V tejto súvislosti považuje za dobrú správu, že sa lídri EÚ na dnešnom summite chystajú podporiť predĺženie ekonomických sankcií voči Rusku za jeho účasť na konflikte na východnej Ukrajine.V tejto súvislosti ukrajinský prezident spomenul svoje stredajšie stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, s ktorým rokoval aj o dianí na východe Ukrajiny a o amerických sankciách voči Rusku.Porošenko vyjadril nádej, že aj vďaka spoluprácu s EÚ a USA sa Ukrajine bude dariť čeliť hrozbám z Ruska, ktoré majú aj ekonomickú podobu. Spomenul v tejto súvislosti plynovod Nord Stream 2, ktorý je podľa neho ekonomickou hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale aj hrozbou pre EÚ a jej politiku energetickej bezpečnosti založenej na diverzifikácii zdrojov a dodávateľov.