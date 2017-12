Porošenko rokoval o Donbase so šéfom americkej diplomacie i Merkelovou

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 22. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v piatok absolvoval telefonáty s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a americkým ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom. Jednou z hlavných tém oboch rozhovorov bolo posúdenie situácie na východe Ukrajiny.Agentúra Ukrinform informovala, že Porošenko a Tillerson posúdili vyostrenie situácie v Donbase, ktorú spôsobilo zvýšenie počtu prípadov vzájomného ostreľovania pozícií znepriatelených strán. Venovali sa aj stiahnutiu ruských dôstojníkov zo Spoločného centra pre kontrolu a koordináciu (JCCC) v Donbase. Hovorili i o mierovej misii OSN v tzv. okupovanej časti Donbasu.Ukrinform dodal, že Porošenko sa Tillersonovi poďakoval za predĺženie platnosti sankcií voči Rusku, za podporu obranyschopnosti Ukrajiny a za rezolúciu OSN týkajúcu sa Krymu. Tillerson podľa ukrajinských médií vyhlásil, že USA budú Ukrajinu podporovať aj naďalej.Porošenko a Tillerson posúdili i pokrok dosiahnutý pri presadzovaní reforiem na Ukrajine. Porošenko v tejto súvislosti informoval, že sa podarilo znova naštartovať proces, ktorý by mal vyústiť do vytvorenia protikorupčného súdu na Ukrajine.V rozhovore s nemeckou kancelárkou Porošenko avizoval, že bude pracovať na rýchlej výmene vojnových zajatcov na oboch stranách konfliktu na východnej Ukrajine, uviedol v piatok Merkelovej hovorca.Ako spresnil, Merkelová a Porošenko privítali rozhodnutie zmluvných strán dodržiavať počas Vianoc dohodu o prímerí uzavretú v roku 2015. Politici sa zhodli na tom, že zastavenie paľby na prelome rokov by mohlo vyústiť do trvalejšieho zlepšenia bezpečnostnej situácie v regióne.Konflikt na východe Ukrajiny trvá od roku 2014 a občasné prestrelky pretrvávajú aj napriek dohode o prímerí z roku 2015. Ozbrojené zrážky si vyžiadali už viac ako 10.000 obetí na životoch.Deň pred telefonátom s Porošenkom Merkelová o situácii na východe Ukrajiny hovorila telefonicky aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.