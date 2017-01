Porošenko tvrdí, že si dohodol schôdzku s Trumpom

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 17. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko tvrdí, že sa s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na spoločnej schôdzke. Oznámil to počas dnešného rozhovoru pre agentúru Bloomberg na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.Porošenko pripomenul, že bol medzi prvými svetovými lídrami, ktorí Trumpovi po volebnom víťazstve zatelefonovali. Počas rozhovoru sa dohodli, že po inaugurácii navštívi Trumpa vo Washingtone. Termín schôdzky ešte nebol dohodnutý, povedal ukrajinský prezident.Podľa agentúry Ukrinform Porošenko v rozhovore vyjadril nádej, že Trump podporí Ukrajinu v boji proti ruskej agresii.vyhlásil Porošenko.Zdôraznil, že ak rokovania povedú k odsunu ruských vojakov z ukrajinského územia a k oslobodeniu Krymu, bolo by to "veľmi dôležité a pozitívne". Domnieva sa, že pravdepodobnosť takéhoto vývoja udalostí "stále existuje".