Porošenko: Ukrajina je pripravená na spoluprácu s Trumpom

Kyjev 16. januára (TASR) - Americký viceprezident Joe Biden dnes v Kyjeve vyhlásil, že sankcie uvalené medzinárodným spoločenstvom na Rusko by mali platiť do úplného splnenia dohôd z Minska a navrátenia Krymského polostrova pod správu Ukrajiny.Biden to uviedol na tlačovej konferencii v Kyjeve, kde dnes rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a premiérom Volodymyrom Hrojsmanom.Porošenko na spoločnej tlačovej konferencii s Bidenom vyhlásil, že Ukrajina je pripravená na efektívnu a plodnú spoluprácu s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom a očakáva, že ukrajinská otázka zostane jednou z priorít Spojených štátov.Biden v reakcii na to vyjadril nádej, že Trumpova administratíva bude chcieť byť partnerom Ukrajiny.Porošenko ďalej vyhlásil, že. Poznamenal, že súčasná Ukrajina už dávno nie je tým štátom ako na začiatku. Zdôraznil, že "táto Ukrajina" sa nepoddá vplyvu. Dodal, že súčasná Ukrajina sa hlási k rovnakým demokratickým hodnotám, ľudským právam a slobodám ako Spojené štáty.Premiér Hrojsman s viceprezidentom Bidenom rokoval za zavretými dverami. Ako neskôr informovali, hovorili o ekonomických reformách na Ukrajine, pričom Hrojsman ubezpečil, že ukrajinská vláda sa neupokojí s dosiahnutými výsledkami, ale v reformách bude pokračovať.Ukrajinský premiér sa poďakoval za nemenný postoj USA voči Ukrajine a vzdal hold aj Bidenovi osobne za jeho snahy o mobilizáciu medzinárodného spoločenstva v záujme pomoci a podpory územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny.