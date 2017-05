Porošenko: Ukrajinci budú môcť do EÚ cestovať bez víz po 11. júni

Petro Porošenko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Kyjev 11. mája (TASR) - Rada Európskej únie odobrila dnes zrušenie vízovej povinnosti pre Ukrajinu. V Bruseli to oznámil eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos.V súlade s procedúrou bude liberalizácia vízového režimu pre Ukrajinu definitívne potvrdená 17. mája. Na slávnostnom podpise príslušného dokumentu v Štrasburgu sa zúčastní aj ukrajinský prezident Petro Porošenko.Agentúra Ukrinform informovala, že Porošenko dnešné rozhodnutie Rady EÚ označil za "návrat Ukrajincov do spoločného európskeho domu". Dodal, že jeho návšteva v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti podpísania dohody o liberalizácii vízového režimu pre Ukrajinu, bude jednou z najdôležitejších, aké kedy absolvoval vo funkcii hlavy štátu.Bezvízový styk pre Ukrajincov začne podľa Porošenkových slov pre Ukrajincov platiť "približne od 11. júna".Porošenko dnes vyhlásil, že bezvízový styk je "oveľa viac než len zjednodušený spôsob cestovania do zahraničia. Je to obrovský krok do Európy, krok smerom k potvrdeniu ľudskej slobody a nezávislosti Ukrajiny."O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.