Porošenko vyzval Nemecko, aby upustilo od výstavby plynovodu

Na snímke ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyzval v pondelok Nemecko na odstúpenie od kontroverzného projektu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) cez Baltské more a obvinil Rusko, že chce uvaliť na Ukrajinu "hospodársku a energetickú blokádu". Belgická televízna stanica RTBF to uviedla vo svojom internetovom vysielaní.RTBF pripomenula, že Porošenko v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt zdôraznil, že projekt Severný prúd 2 "nemá žiadny hospodársky základ". Denník priniesol rozhovor s ukrajinským lídrom v predvečer jeho stretnutia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne.Nemecká vláda koncom marca odstránila posledné prekážky pre výstavbu a využívanie plynovodu Severný prúd 2 vo svojich teritoriálnych vodách. Projekt, za ktorým stojí ruský energetický koncern Gazprom, má podporu Berlína, je však kritizovaný zo strany Európskej komisie, podľa ktorej nezapadá do koncepcie budovanej energetickej únie.Cieľom projektu Severný prúd 2 je do konca roka 2019 zaistiť zdvojnásobenie prepravnej kapacity, ktorú v súčasnosti zaisťuje plynovod Severný prúd 1. Znamená to oveľa väčšie dodávky ruského plynu na nemecký trh, a teda i jednotný trh EÚ, a možnosť vynechať tranzitné dodávky cez Ukrajinu.Koncern Gazprom zdôvodňuje výstavbu druhej vetvy Severného prúdu očakávaným rastom európskeho dopytu po plyne v nadchádzajúcich rokoch. Porošenko však pre Handelsblatt pripomenul, že modernizácia plynovodu prechádzajúceho cez Ukrajinu je možná s nižšími nákladmi ako pri výstavbe Severného prúdu 2, ktorý je podľa neho len "politický projekt financovaný Ruskom".upozornil Porošenko.Spoločnosť Gazprom pokrýva asi tretinu spotreby plynu na trhu EÚ a len časť týchto dodávok, v poslednom období čoraz menšia, prechádza cez Ukrajinu.spravodajca TASR Jaromír Novak