Porošenkova cukrovinkárska firma Rošen zatvára závod v ruskom Lipecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. januára (TASR) - Výrobný závod ukrajinskej cukrovinkárskej firmy Rošen v ruskom meste Lipeck o niekoľko mesiacov ukončí výrobu a prepustí svojich zamestnancov.Továreň na čokoládové i nečokoládové cukrovinky - v zahraničí známa tiež ako Roshen - čelí problémom, ktoré jej spôsobujú ruské úrady už od roku 2013. Jej produkcia odvtedy dramaticky poklesla, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti zverejnenom na jej webovej stránke.Rozhodnutie zavrieť jediný výrobný závod spoločnosti Rošen v Rusku bolo motivované ekonomickými a politickými dôvodmi, píše firma vo vyhlásení.Závod prestane vyrábať v apríli tohto roku. Bez práce sa potom ocitne 700 zamestnancov, ktorým firma vyplatí odstupné, informovala agentúra Interfax.Majiteľom korporácie Rošen je ukrajinský prezident Petro Porošenko. Keď Porošenko preberal úrad hlavy štátu, verejnosti prisľúbil, že sa zbaví podnikateľských aktivít, ktoré by mohli vyvolať konflikt záujmov. Doteraz však tento sľub nesplnil - okrem iného aj pre to, že britskej investičnej spoločnosti Rothschild ani ukrajinskej investičnej skupine JIS sa doteraz nepodarilo pre tieto továrne nájsť kupca.Vzhľadom na to bola v januári 2016 podpísaná zmluva, na základe ktorej ukrajinský prezident svoj podiel v spoločnosti odovzdal formou blind trust.