Porovnanie: Slovenské mestské firmy taja viac ako české či maďarské

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Slovenské mestské firmy zaostávajú v transparentnosti za českými a maďarskými. Upozornila na to organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá v nedeľu (29. 1.) zverejnila výsledky porovnania úrovne transparentnosti v 36 stopercentne mestských spoločnostiach v krajinách Vyšehradskej štvorky. Každú krajinu zastupovalo deväť firiem. Na štúdii sa podieľali okrem TIS aj ďalšie mimovládne organizácie, české Oživení, maďarský Budapest Intézet a poľská Sieč Obywatelska – Watchdog.Otvorenosť mestských spoločností v krajinách V4 voči verejnej kontrole vo všeobecnosti nie je vysoká, priblížil výsledky štúdie analytik TIS Michal Piško. Všetkých 36 firiem dosiahlo v priemere len 34-percentné skóre transparentnosti. Slovenské spoločnosti nezískali v hodnotení založenom na odporúčaniach Svetovej banky, OECD, Európskej komisie i mimovládnych organizácií ani tretinu možných bodov (30,5 %), teda skončili mierne pod priemerom. Najlepšie pritom obstáli české mestské firmy s priemerným skóre cez 41 percent a maďarské s vyše 40 percentami. Najmenej otvorené vyšli z porovnania poľské spoločnosti, ktoré dosiahli len cez 24 percent.pripomenul Piško. Na stránkach spoločností nie je podľa neho možné nájsť takmer žiadne informácie o tom, ako sa im darí napĺňať plány, koľko zarábajú ich šéfovia, aké kvalifikačné predpoklady spĺňajú členovia ich dozorných rád, či ako v nich prebiehajú výberové konania alebo ponukové konania na predaj a prenájom majetku.Mimovládne organizácie porovnávali transparentnosť na základe informácií zverejnených na stránkach mestských firiem, a to v desiatich oblastiach kľúčových pre verejnú kontrolu, ako sú prístup k informáciám, verejné obstarávanie, personalistika či predaj a prenájom majetku. Celkovo najotvorenejší prístup zaznamenali v sledovanom čase (november 2016 až január 2017) v českom Dopravnom podniku Hlavného mesta Prahy (60,4 %) a v maďarskej odpadovej spoločnosti FKF Zrt. Z Budapešti (59%). Najlepšie zo slovenských firiem obstál na treťom mieste Dopravný podnik Bratislava (54,2 %).Najotvorenejšia slovenská spoločnosť bola zároveň najväčšou skúmanou slovenskou firmou, vysvetlil Piško.menoval. Aj napriek tomu však Dopravný podnik Bratislava získal iba niečo cez polovicu možných bodov a aj v tejto spoločnosti existuje podľa Piška stále veľký priestor na zlepšenie.“ upozornil analytik TIS.Najhoršie skóre zo slovenských firiem a tretie najhoršie v celkovom poradí získala nitrianska odpadová spoločnosť Nitrianske komunálne služby, ktorej tržby a výnosy sú druhé najnižšie spomedzi všetkých 36 firiem a dosahujú len tesne cez štyri milióny eur.objasnil Piško.Na 13. mieste sa v rebríčku umiestnila Bratislavská vodárenská spoločnosť (38 %), na 19. mieste Dopravný podnik mesta Prešov (34,67 %), na 21. mieste Východoslovenská vodárenská spoločnosť (33 %), na 26. mieste spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (28,83 %), na 27. mieste spomínané Technické služby mesta Prešov (28 %), na 31. mieste Slovenské vodárne a kanalizácie (19,67 %) a na 34. mieste rovnako spomínané Nitrianske komunálne služby (11,7 %).Firmy TIS do rebríčku vyberala tak, aby boli čo najviac reprezentatívne a porovnateľné. Porovnanie podľa Piška ukázalo aj oblasti, z ktorých by naši štátni i miestni politici, ako aj manažéri firiem mohli čerpať inšpirácie.doplnil analytik TIS.