Porte sa pred cieľom odpútal, Sagan na neho stratil takmer 7 minút

Adelaide 21. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Richie Porte sa stal víťazom piatej etapy pretekov Tour Down Under, ktorá merala 151,5 km a viedla z McLaren Vale na kopec Old Willunga Hill. Domáci pretekár sa počas stúpania kilometer pred cieľom odpútal od zvyšku pelotónu a svoj únik doviedol do úspešného konca. Jazdec BMC Racing Team zvíťazil o 20 sekúnd pred krajanom Nathanom Haasom z tímu Dimension Data, na treťom mieste finišoval Kolumbijčan Esteban Chaves (Orica-Scott).Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil 81. priečku so stratou 6:41 min. na víťaza, Martin Velits (Quick-Step Floors) skončil 102. (+10:22) a Michael Kolář (Bora-Hansgrohe) 129. (+18:26).Porte si tak upevnil postavenie na čele celkovej klasifikácie, kde má pred druhým Chavesom náskok 48 sekúnd. Tretí Haas stráca 51 s. Saganovi patrí v priebežnom poradí 72. pozícia (+10:31), Martin Velits je 91. (+16:43) a Kolář 123. (+30:24).