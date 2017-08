Portugalsko bojuje s početnými požiarmi, štyri obce evakuovali

Portugalskí hasiči. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 11. augusta (TASR) - Vyše 2100 hasičov vyslaných do celého Portugalska dnes bojuje s lesnými požiarmi vo viac ako 170 lokalitách, ani nie dva mesiace po sérii ničivých požiarov v krajine, ktoré si vtedy vyžiadali 64 ľudských životov.V masovej akcii pomáha hasičom celkovo 680 vozidiel a 15 lietadiel, informovala dnes v metropole Lisabon portugalská civilná ochrana.Živel vyčíňa najhoršie v oblasti stredoportugalského mesta Abrantes, približne 130 kilometrov od Lisabonu. Vo štvrtok museli obyvateľov štyroch okolitých dedín, bezprostredne ohrozených mohutným ohňom, evakuovať do bezpečia.Niekoľko najstarších obyvateľov sa nachádzalo v stave paniky, uviedla spravodajská televízna stanica TVI24. V dedine Aldeia do Mato plamene úplne zničili dom 80-ročnej ženy.V noci na dnes museli zatvoriť niekoľkokilometrové úseky hlavnej a vidieckej cesty pre prudko sa šíriace mohutné plamene, ale odvtedy tieto úseky už znova sprístupnili.Napriek vytrvalému, úpornému suchu v spomínanom regióne a silnému vetru sa počas noci podarilo dostať takmer všetky požiare pod kontrolu, vyhlásila starostka Abrantesu Maria do Céu Albuquerqueová pre miestnu televíznu stanicu RTP." dodala starostka.Portugalsko zažíva lesné požiare v lete pravidelne. V tomto kalendárnom roku je ich výskyt ešte zvýšený, pretože až 80 percent krajiny musí zvládať vážne alebo extrémne sucho.