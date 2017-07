Portugalsko otočilo proti Mexiku. Na Pohári konfederácií s bronzom

Pepe z Portugalska reaguje počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexickí futbalisti sa tešia z vlastného gólu Luisa Netu z Portugalska počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pohár konfederácií FIFA 2017 - o 3. miesto (Moskva)



Portugalsko - Mexiko 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 90.+ Pepe, 105. Adrien Silva (11 m) - Neto (vlastný). ŽK: Semedo - Marquez, Jimenez, ČK: 106. Semedo - 112. Jimenez. Rozhodoval: Al-Mirdasi (S.Aráb.)



zostavy a striedania:

Portugalsko: Rui Patricio - Semedo, Pepe, Neto, Eliseu - Martins, Moutinho (82. Adrien Silva), Pereira (82. Gomes), Pizzi (91. Carvalho) - André Silva, Nani (70. Quaresma)



Mexiko: Ochoa - Layun, Moreno, Araujo, Reyes - Herrera, Marquez (106. Fabian), Guardado (80. dos Santos) - Vela, Peralta (60. Lozano), Hernandez (85. Jimenez)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. júla (TASR) - Futbalisti Portugalska zvíťazili nad Mexikom 2:1 po predĺžení a na Pohári konfederácií FIFA 2017 v Rusku obsadili tretie miesto. Mexičania viedli po vlastnom góle Luisa Neta, ale majstrom Európy sa v závere podarilo vyrovnať. V prvej minúte nadstaveného času sa presadil stopér Pepe a poslal duel do predĺženia. Obrat dokonal striedajúci Adrien Silva, ktorý v 105. minúte strelil z pokutového kopu víťazný gól.Vyvrcholenie generálkového podujatia na MS 2018 obstarajú v nedeľňajšom finále v Petrohrade výbery Nemecka a Čile (20.00 SELČ).Portugalsku na štadióne moskovského Spartaka už chýbal Cristiano Ronaldo, ktorý po semifinálovom vypadnutí s Čile odcestoval za svojimi nedávno narodenými dvojičkami. Úradujúci majstri Európy aj bez neho začali aktívne a po štvrťhodine mohli ísť do vedenia, keď po faule Marqueza hlavný rozhodca Al-Mirdasi nariadil pokutový kop. K lopte sa postavil sám faulovaný André Silva, ale jeho pokus do pravého dolného rohu pohotovým zákrokom zlikvidoval brankár Ochoa. Išlo o štvrtú nepremenenú penaltu pre Portugalsko za sebou, tri pokusy jeho hráčom v semifinálovom rozstrele chytil čílsky gólman Bravo. Krátko na to sa do dobrej šance dostal kapitán Nani, ale z dobrej pozície hlavičkoval nad bránu. Mexičania kontrovali šancou Hernandeza, ktorý po centri od Velu nemieril presne. Po pol hodine bol v akcii opäť Hernandez, ktorý si v šestnástke 'zasekol' Neta a s jeho točenou strelou mal Patricio veľké problémy.Aj po zmene strán mali loptu častejšie na kopačkách Portugalci. V 53. min André Silva oblúčikom našiel Martinsa, ale ten zoči-voči Ochoovi mieril tesne vedľa brány. Portugalci následne zaplatili za nepremenené šance, keď center aktívneho Hernandeza si do vlastnej siete zrazil smoliar Neto. Vedúci gól Mexičanov povzbudil, na 2:0 mohol zvýšiť po rýchlej akcii Herrera. Ich výraznou oporu bol naďalej brankár Ochoa, ktorý po hodine hry predviedol reflexívny zákrok po hlavičke Martinsa. V 70. min po odchode Naniho z ihriska prebral kapitánsku pásku Pepe a práve on bol hrdinom Portugalska v závere. V prvej minúte nadstaveného času sa presadil cez Layuna a pohotovým halfvolejom poslal duel do predĺženia.Portugalsko prelomilo penaltové prekliatie na konci prvej polovici extračasu. Po akcii Martinsa v pokutovom území zahral rukou Layun a rozhodca druhýkrát v zápase ukázal na biely bod. Striedajúci Adrien Silva tentoraz nedal Ochoovi žiadnu šancu a poslal svoj tím do vedenia. Mexiku sa aj napriek enormnej snahe na konci už nepodarilo vyrovnať a napokon sa muselo uspokojiť so štvrtým miestom.