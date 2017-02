Portugalsko prilákalo vlani rekordných počet turistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 18. februára (TASR) - Portugalsko zaznamenalo v minulom roku rast počtu zahraničných návštevníkov o viac než desatinu, pričom ich počet prvýkrát v histórii prekročil 10 miliónov. Bol to už šiesty rekordný rok z pohľadu počtu zahraničných turistov v krajine. Pre ekonomiku, ktorá sa stále zotavuje z krízy, to predstavuje nemalú pomoc. Príjmy z cestovného ruchu sa totiž na hrubom domácom produkte (HDP) Portugalska podieľajú približne 10 % a tento sektor patrí ku kľúčovým zdrojom zamestnanosti.Podľa predbežných údajov portugalského štatistického úradu prenocovalo v portugalských hoteloch vlani okolo 11 miliónov zahraničných turistov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast takmer o 13 %. V roku 2015 v nich prenocovalo 9,7 milióna zahraničných návštevníkov. Tento vývoj prispel k tomu, že celkové príjmy hotelov (počítajú sa aj domáci hostia) vzrástli minulý rok o 17 % na 2,9 miliardy eur.Cestovný ruch zaznamenáva rast už od roku 2011, čo krajine pomáha prekonať dôsledky hospodárskej a dlhovej krízy. V roku 2014 sa Portugalsko vymanilo z najhoršej recesie za posledné desaťročia a minulý rok už zaznamenalo rast ekonomiky o 1,4 %, čo je lepší výsledok, než sa očakávalo.Okrem zahraničných sa zvyšuje počet aj domácich návštevníkov. Podľa štatistického úradu evidovalo Portugalsko minulý rok vyše 7 miliónov domácich turistov, o 6 % viac než v roku 2015.Zo zahraničných návštevníkov ich najviac pricestovalo z Británie. Nasledovali Nemci a Španieli. Okrem pláží, pamiatok, gastronómie a v rámci západnej Európy nižších cien sa Portugalsko prezentuje aj ako jedna z najbezpečnejších krajín. V dôsledku teroristických útokov sa totiž mnohí ľudia začali obávať cestovať do krajín severnej Afriky, Turecka a neistota vzrástla aj v súvislosti s Francúzskom.