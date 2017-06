Portugalsko zdolalo Rusov na Pohári konfederácii vďaka gólu Ronalda

Na snímke Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina – 2. kolo:



Rusko - Portugalsko 0:1 (0:1)

Gól: 8. C. Ronaldo, ŽK: Glušakov, Džikija, Samedov - Pepe, B. Silva. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), 42.759 divákov.



Rusko: Akinfejev - Šiškin (46. Jerochin), Džikija, Vasin, Kombarov (68. Poloz), Kudrjašov (83. Bucharov) - Samedov, Golovin, Glušakov, Žirkov - Smolov

Portugalsko: Rui Patricio - Soares, Alves, Pepe, Guerreiro (66. Eliseu) - B. Silva, W. Carvalho, Ad. Silva (83. Danilo), Gomes - C. Ronaldo, An. Silva (78. Martins)

Tabuľka A-skupiny:



1. Portugalsko 2 1 1 0 3:2 4

2. Rusko 2 1 0 1 2:1 3

3. Mexiko 1 0 1 0 2:2 1

4. Nový Zéland 1 0 0 1 0:2 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. júna (TASR) – Portugalskí futbalisti vyhrali na 10. ročníku Pohára konfederácií FIFA nad domácim Ruskom 1:0 v stredajšom súboji A-skupiny. Majstri Európy sa dostali na čelo tabuľky so štyrmi bodmi, v predchádzajúcom súboji remizovali 2:2 s Mexikom, ktoré o 20.00 SELČ nastúpi v Soči proti outsiderovi z Nového Zélandu.V Moskve o triumfe šampióna "starého kontinentu" rozhodol už v 8. minúte hlavičkou Cristiano Ronaldo, pre ktorého to bol už 74. gól v najcennejšom drese. Pokazil ním jubilejný 100. reprezentačný štart brankárovi "zbornej" Igorovi Akinfejevovi. Ruskí zverenci trénera Stanislava Čerčesova sa najbližšie stretnú v sobotu 24. júna v Kazani s Mexikom, tím kouča Fernanda Santosa v rovnaký deň v Petrohrade s "All Whites".Majstri starého kontinentu otvorili skóre už v 8. minúte, keď hlavička Cristiana Ronalda skončila v sieti jubilujúceho Akinfejeva. Portugalsko malo viac z hry, hralo technickejšie, kolmejšie, malo väčšie držanie lopty. Ale nevyťažilo z toho ďalší gól.V druhom dejstve bola "zborná" aktívnejšia aj nebezpečnejšia, inkasovať ale mohla v 50. minúte po hlavičke Andrého Silvu, ktorú Akinfejev reflexívne vyrazil na čiare. Ruský gólman sa vyznamenal aj pri nepríjemnom pokuse Soaresa v 59. minúte. Hoci sa domáci snažili, súper ich umne držal na dištanc. Rusi si ani v závere nedokázali vytvoriť súvislejší tlak a tak sa z výhry tešilo Portugalsko. Hoci ešte mohlo prísť o výhru v nadstavenom čase podobne ako s Mexikom, ale Džikija po rohu hlavičkoval nad.