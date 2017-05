Porucha štítnej žľazy môže spôsobiť problémy so srdcom i otehotnením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. mája (TASR) - Hormóny štítnej žľazy vplývajú na rast a obnovu tkanív, zasahujú do premeny cukrov, tukov, bielkovín. Ovplyvňujú dýchací systém i hospodárenie tela s vodou a soľami.Ak je činnosť štítnej žľazy či jej tvar narušený, človeku spôsobuje komplikácie. A omnoho vážnejšie, než si bežný človek myslí, upozorňujú odborníci počas prebiehajúceho Medzinárodného týždňa povedomia o štítnej žľaze.povedala endokrinologička Dagmar Prokešová. Takisto môže dôjsť k problémom s krvným tlakom či metabolickým komplikáciám.Príznaky tohto ochorenia sú často nejednoznačné. Prejavujú sa ako únava, problémy so spánkom, kožou, zhoršenou koncentráciou. Tiež priberaním, potením, zmenou hlasu. Ochorenie môže signalizovať i búšenie srdca, pocit chladu, mierne vystúpené oči.Nerozpoznaná porucha štítnej žľazy najmä v tehotenstve je podľa Prokešovej veľmi nebezpečná.uviedla. Keby sa porucha u tehotnej ženy nerozpoznala, mohlo by dôjsť k fyzickému či mentálnemu poškodeniu dieťaťa.Aj preto sa podľa Prokešovej presadil skríning tehotných žien.vysvetlila. Testy na funkciu štítnej žľazy sa robia i u každého novonarodeného dieťaťa.Liečba štítnej žľazy je podľa lekárov pomerne nenáročná. Pri príznakoch by mali pacienti požiadať svojho všeobecného lekára o vyšetrenie krvi na zistenie hormónov štítnej žľazy.povedala Prokešová s tým, že čím skôr sa začne liečba, tým väčšia je šanca na jej úspech a na zabránenie rozvoja ďalších problémov.