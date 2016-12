Porušovanie novo vyhláseného prímeria na Ukrajine hlásia obe strany

Ilustračné foto Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 24. decembra (TASR) - Ukrajinská vláda aj proruskí povstalci sa vzájomne obviňujú z porušovania novo vyhláseného prímeria, ktoré v súlade s obojstrannou dohodou začalo na Donbase platiť od polnoci na dnes.Vládne sily spustili podľa proruskej doneckej agentúry DAN paľbu na pozície povstalcov od polnoci už prinajmenšom 140-krát.Z porušovania pokoja zbraní však povstalcov obviňuje aj ukrajinská vláda. Tá síce pôvodne informovala, že k porušovaniu prímeria pozdĺž tamojšej frontovej línie nedochádza, jej vedenie však neskôr uviedlo, že povstalci paľbu spustili najmenej štyrikrát, a to na troch rôznych miestach.Pri vzájomných zrážkach zahynuli v uplynulých siedmich dňoch najmenej ôsmi ukrajinskí vojaci. Ukrajinská vláda sa preto s povstalcami dohodla na pokoji zbraní. To je už desiatym pokusom o zavedenie komplexného a udržateľného prímeria v regióne do vypuknutia konfliktu, ktorý si od roku 2014 vyžiadal už okolo 10.000 životov.