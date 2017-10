Poškodení obyvatelia z japonskej Fukušimy dostanú odškodné

Na archívnej fotografii je poškodená jadrová elektráreň Fukušima v Okumamači na severe Japonska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 10. októbra (TASR) - Súd v japonskej prefektúre Fukušima nariadil dnes vláde a prevádzkovateľovi miestnej jadrovej elektrárne vyplatiť odškodné v celkovej výške 500 miliónov jenov (3,78 milióna eur). Peniaze majú dostať tisíce bývalých obyvateľov, ktorí stratili živobytie v dôsledku havárie reaktorov po zemetrasení z marca 2011. Informovala o tom agentúra AP.Sudcovia uznali argument žalobcov, že vláda mohla jadrovej katastrofe predísť, pokiaľ by bola nariadila energetickému podniku Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sprísniť bezpečnostné opatrenia v elektrárni Fukušima I. To sa však nestalo i napriek tomu, že už v roku 2002 bolo v známe riziko mohutných vĺn cunami v danej oblasti.Podľa žalobcov malo ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu nariadiť uvedenej spoločnosti, aby premiestnila dieselové generátory, zabezpečujúce napájanie systémov elektrárne v núdzových situáciách, z prízemia do vyššej polohy a zabezpečila budovy s reaktormi pred vniknutím vody.Spoločnosti TEPCO vyčítajú aj to, že nevyužila ďalšiu príležitosť na prijatie dodatočných bezpečnostných opatrení, keď vládna študijná skupina v roku 2008 varovala pred možným výpadkom v elektrárni Fukušima I v dôsledku cunami. Tieto obavy sa nakoniec potvrdili v marci 2011, keď vlny vyvolané podmorským zemetrasením spôsobili výpadok systému chladenia reaktorov a zničili núdzové generátory, ktoré ho mohli udržať v prevádzke a zabrániť strate stability.Vláda a TEPCO sa bránili tvrdením, že vlnu s danými rozmermi nebolo možné predvídať a havária v elektrárni bola neodvratná.Súd vo Fukušime dnes zároveň zamietol požiadavku žalobcov, aby bola radiácia na území, kde pôvodne žili, znížená na úroveň z obdobia pred katastrofou.Hromadnú žalobu podalo v roku 2015 približne 3800 osôb. Ide o najväčšiu skupinu v rámci 30 súdnych konaní tohto druhu, ktoré prebiehajú v rôznych častiach Japonska a vystupuje v nich celkove 12.000 žalujúcich.