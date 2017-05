Poškodenie optického kábla pripravilo 30.000 domácností o internet

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 17. mája (TASR) - Okolo 30.000 domácností v Dolnom Porýní sa dnes v Nemecku ocitlo bez internetového a telefonického spojenia, ako aj bez televízneho signálu. Príčinou je poškodenie optického kábla jedného z prevádzkovateľov káblovej siete, ktorý intenzívne pracuje na odstránení poruchy.Spoločnosť Unitymedia, ktorá poskytuje aktuálne služby v Severnom Porýní-Vestfálsku, Hesensku a Bádensku-Württembersku vďaka káblovej sieti s celkovou dĺžkou 170.000 kilometrov pre 12,8 milióna domácností, už oznámila, že do lokality umiestni satelitné paraboly, aby aspoň u časti poškodených umožnila príjem televíznych signálov. Oprava zásadného poškodenia optického kábla pri pozemných prácach v dĺžke asi 1,4 kilometra potrvá najmenej do nočných hodín.Spoločnosť má na podobné situácie k dispozícii 3000 technikov.Vyplýva to z informácií, ktoré priniesol Západonemecký rozhlas (WDR).Na spoločnosť sa s informáciou o vypadnutí služieb obrátilo iba do popoludňajších hodín okolo 20.000 domácností.