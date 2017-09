Poskytovanie spotrebiteľských úverov sa sprísni

Ilustračné foto Národná banka Slovenska. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Po sprísnení podmienok poskytovania úverov na nehnuteľnosti prichádza Národná banka Slovenska (NBS) s novou reguláciou aj v oblasti spotrebiteľských úverov. Po novom budú musieť veritelia aj pri tomto type pôžičiek prísnejšie posudzovať príjmy klientov. Dôvodom je rast zadlženia slovenských domácností.NBS už predstavila návrh opatrenia, ktorým chce regulovať oblasť spotrebiteľských úverov. Koncom augusta tohto roka skončilo k nemu medzirezortné pripomienkové konanie, vstúpiť do platnosti má od 1. januára budúceho roka.Veritelia, teda banky aj nebankové spoločnosti, budú mať nové povinnosti pri overovaní príjmu klientov žiadajúcich o spotrebiteľský úver. K skutočným výdavkom spotrebiteľa budú totiž musieť prirátať rezervu vo výške 20 %. Výšku limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver musí veriteľ určiť minimálne tak, aby výdavky, vrátane splátok poskytovaného úveru, nepresahovali jeho príjmy. Finančná inštitúcia môže určiť prísnejšie kritérium tak, aby výdavky klienta boli nižšie ako jeho príjmy, čím sa podľa NBS vytvorí rezerva na nepredvídané udalosti.približuje NBS v dôvodovej správe k opatreniu.Do celkovej zadlženosti klienta, teda do jeho mesačných výdavkov, majú banky zahŕňať všetky jeho pôžičky, ale aj náklady na život. Veriteľ má byť tiež povinný skúmať, či príjem spotrebiteľa bude dostatočný aj v prípade, že úroková sadzba vzrastie o predpísanú hodnotu. Opatrenie ďalej definuje, ako majú veritelia zohľadňovať možný vplyv navýšenia úrokovej sadzby na schopnosť spotrebiteľa splácať úver.Cieľom týchto zmien je podľa národnej banky udržať finančnú stabilitu sektora, ako aj ochrániť spotrebiteľov pred enormným zadlžovaním, aby nemali problém svoje záväzky splácať.priblížil regulátor v predkladacej správe k opatreniu. Už v minulosti totiž viackrát NBS upozornila na riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam. Vo svojej Správe o stave a vývoji finančného sektora za rok 2016 upozornila na to, že ročná miera zlyhania spotrebiteľských úverov sa od roku 2012 viac ako zdvojnásobila.upozornila NBS aj v máji tohto roka, kedy avizovala potrebu prijať opatrenia.priblížila národná banka.Nové opatrenia však môžu spôsobiť, že sa niektorí klienti k pôžičkám dostanú ťažšie.skonštatoval v rozhovore pre TABLET.TV odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik, ktorý nevylúčil riziko, že ľudia, ktorí po novom nedostanú spotrebný úver, budú hľadať možnosti financovania u nebankových spoločností alebo úžerníkov.