Poskytovatelia krízovej intervencie žiadajú o zvýšenie príspevku

Bratislava/Handlová 17. apríla (TASR) - Súčasná výška mesačného príspevku na jedného klienta v centrách krízovej intervencie nepostačuje na pokrytie nákladov, ktoré poskytovatelia tejto sociálnej služby v súvislosti s jej zabezpečením majú. Upozornili na to v otvorenom liste, ktorý adresovali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi (Smer-SD). V ňom ho žiadajú o riešenie tejto situácie, informovala v utorok TASR za poskytovateľov služieb krízovej intervencie riaditeľka neziskovej organizácie Jazmín v Handlovej Viera Mrázová.uviedla Mrázová.Poskytovatelia podľa nej čakali rok, no vládny návrh, ktorým sa určuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, znovu podľa ich tvrdenia odsunula služby krízovej intervencie na perifériu záujmu ministerstva i spoločnosti.konkretizovala ďalej Mrázová.Z tejto sumy poskytovatelia podľa nej nie sú schopní zaplatiť prevádzku zariadenia služieb krízovej intervencie pri dodržaní všetkých povinností od personálnych a priestorových štandardov až po ochranu osobných údajov, tiež nepostačuje na mzdové náklady pre zamestnancov vrátane nočných príplatkov a príplatkov za sviatok.Poskytovatelia služieb krízovej intervencie preto ministra práce prostredníctvom listu požiadali o riešeniefinančnej situácie v službách krízovej intervencie, a to buď formou rozšírenia nariadenia vlády, ktoré je pripravené pre služby podmienené odkázanosťou alebo iným vhodným spôsobom.dodala riaditeľka Jazmínu.