POSLANCI: Banská Bystrica by mala byť aj jednotkou v transparentnosti

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Banská Bystrica by nemala byť v tomto roku iba Európskym mestom športu (EMŠ), ale i mestom transparentnosti a otvorenosti občanom. Klub nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve Banskobystrická alternatíva (BBA) chce preto počas roka presadiť niekoľko opatrení, ktoré by v hodnotení Transparency International Slovensko (TIS) posunuli túto samosprávu na prvé miesto. V diskusii na zastupiteľstve v utorok (7.2.) to uviedol poslanec z klubu BBA Matej Bučko." konštatoval Bučko s tým, že mnoho opatrení je pritom jednoduché zaviesť."Veľké očakávania máme od novej webstránky mesta, ktorá by mala byť hotová tento rok. Dúfame, že po jej dokončení bude informačne bohatšia a občania si na nej nájdu prehľadné informácie o hospodárení mesta, konateľoch mestských spoločností, výberových konaniach na pozície v samospráve alebo materiály na zasadnutia mestských komisií," priblížil poslanec.Podľa BBA je dôležité, aby mestské spoločnosti spravodlivo prideľovali nájomné byty a mesto sprehľadnilo proces prideľovania miest v materských školách. Poslanci z BBA chcú navrhnúť zmeny aj v účasti verejnosti na zasadnutiach zastupiteľstva a zmeny v štruktúre Radničných novín, ktoré by mali byť predovšetkým objektívnym informačným servisom pre občana.dodal Bučko.