Poslanci Bratislavy žiadajú o ochranu pre projekt Spojená Bratislava

Bratislava 31. augusta (TASR) – Viacerí poslanci hlavného mesta sa obrátili otvoreným listom na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Žiadajú ho, aby ochránil Bratislavu pred rizikom zneužitia zákona o miestnom poplatku za rozvoj v súvislosti s projektom Spojená Bratislava spoločnosti J&T Real Estate. V parlamente dnes o tom na tlačovej konferencii informovali poslanec Národnej rady za hnutie OĽaNO a bratislavského mestského zastupiteľstva Ján Budaj a ďalší poslanci Bratislavy.Vláda by mala rozhodnúť o žiadosti developera, ktorý žiada o udelenie štatútu významnej investície s výškou približne 1,2 miliardy eur. Poplatok za miestny rozvoj môže podľa Budaja v tomto prípade dosiahnuť rádovo desiatky miliónov eur. „priblížil.Bratislavskí poslanci žiadajú Fica, aby o projekte Spojená Bratislava bola informovaná odborná verejnosť, poslanci a bratislavská verejnosť a bola umožnená jej participácia. Vyjadrili vieru, že premiér chce ctiť účel zákona o miestnom poplatku, ktorého cieľom, ako sa domnievajú, nie je zvýhodňovanie niektorých podnikateľov ani podpora komerčných projektov, ale podpora verejnoprospešných projektov.Podľa poslancov hrozí, že by sa Slovensko dostalo do konfliktu s európskou legislatívou a rozhodnutie vlády môže byť kvalifikované ako nedovolená štátna pomoc.doplnil.Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá upozornila, že verejnosť dodnes nevidela projekt k tejto investícii.varovala pred udelením štatútu významnej investície projektu Spojená Bratislava.Poslankyňa Lucia Štasselová kritizovala, že poslanci sa dozvedeli o tom, že vláda bude rokovať o investičných výnimkách, náhodne z médií.zdôraznila. V tomto prípade podľa nej ide oktoré sa k investícii nevyjadrilo.Po developerovi HB Reavis požiadala vládu o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Jej projekt Spojená Bratislava by mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. Kritérium minimálnych investičných nákladov vo výške 100 miliónov eur podľa zástupcov spoločnosti projekt výrazne prekročí, keďže celkový objem investície má dosiahnuť zhruba 1,2 miliardy eur. Problémom nie je ani vytvorenie 300 pracovných miest.Developer tvrdí, že sa týmto krokom nechce vyhnúť plateniu poplatku za rozvoj. Jeho výšku vyčíslil na 15 miliónov eur, pričom do infraštruktúry plánuje investovať 74 miliónov eur. Štatút žiada podľa jeho vyjadrenia z dôvodu urýchlenia a uľahčenia povoľovacieho procesu.