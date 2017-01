Poslanci britského parlamentu zvyšujú tlak na premiérku T. Mayovú

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa dostáva pod tlak. Parlament od nej naliehavo žiada, aby mu do polovice februára predložila podrobný plán realizácie brexitu.Poslanci jej vyčítajú, že týždne ubiehajú, ale predstavy o tom, ako bude Veľká Británia opúšťať EÚ, sa nehýbu z miesta. Poslanci prejavujú netrpezlivosť. Trvajú na zachovaní prístupu na spoločný trh EÚ.Členovia nadstraníckeho parlamentného výboru od vlády žiadajú, aby formulovala svoju. Usilujú sa aj o hlasovanie v parlamente o výsledkoch dvojročného rokovania o odchode z EÚ.uviedol v sobotu (14. 1.) predseda nadstraníckeho výboru Hilary Benn. Ide len o hlavné témy stratégie vlády v realizácii brexitu.Nadstranícke grémium odporúča vláde, aby sa po skončení dvojročnej lehoty o odchode krajiny z EÚ usilovala o prechodné obdobie pokračovania vzájomného voľného obchodu s ňou. Počas neho by sa mala dosiahnuť komplexná obchodná dohoda partnerov.Predstavitelia britského priemyslu žiadajú od Mayovej, aby zabránila tvrdému brexitu, ktorého cieľom je, že Británia vystúpi z EÚ, ale zachová si voľný prístup na jej trh, pričom nebude súhlasiť s požiadavkou druhej strany. Zástupcovia EÚ v tejto súvislosti varujú Londýn, že neprichádza do úvahy, aby neakceptoval požiadavku spoločenstva na zachovaní voľného pohyb pracovnej sily.Bennov výbor predovšetkým žiada od vlády, že musí presadiť zachovanie prístupu finančných služieb krajiny na spoločný trh EÚ.Rokovania Británie o odchode z EÚ by sa mali začať koncom marca tohto roku a skončiť v októbri 2018.Premiérka Mayová má vystúpiť v parlamente k nastoleným otázkam poslancov v utorok (17.1.)