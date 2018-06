Poslanci budú na najbližšej schôdzi rokovať aj v pondelky

Na snímke rokovanie počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 7. júna (TASR) - Celkovo 94 bodov je zaradených do programu 33. schôdze Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok 12. júna. Aj pre veľké množstvo návrhov sa poslanci na grémiu dohodli, že rokovacími dňami budú aj pondelky, ktoré spravidla bývajú voľné.Okrem pravidelných bodov sa bude rokovať o 62 návrhoch zákonov v prvom čítaní, z ktorých je sedem vládnych a 55 poslaneckých. Parlament by mal taktiež prerokovať aj 22 návrhov zákonov v druhom čítaní, z toho 17 vládnych a päť poslaneckých.Okrem týchto bodov bude na programe aj voľba predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hlasovanie o poslaneckom návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva je naplánované na 13. júna o 11. hodine.V stredu 13. júna o 14. hodine vystúpi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so správou o stave Slovenskej republiky. O Správe generálneho prokurátora a o Správe špeciálneho prokurátora bude plénum rokovať v piatok 15. júna od 9. hodiny. V utorok 26. júna so začiatkom o 9. hodine je naplánované rokovanie o Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu a o Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa.TASR informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.